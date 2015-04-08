نبيلة عبيد: أثق بالأزهر ولا تلوموا “السبكي”.. وأحترم الرقص وأفكر في تبني أحد الأطفال

قالت الفنانة نبيلة عبيد، إن الأفلام الموجودة على الساحة المصرية الآن، هي تعبير عن الواقع الذي نعيش فيه، وتخاطب الشباب الذين هم رواد السينما الآن، أما كون أن أفلام السبكي هي التي تتصدر السينما الآن، فلا يُسأل عن ذلك السبكي، وإنما المنتجون الذين توقفوا عن الإنتاج وخافوا على أموالهم، وإذا كانت أفلام السبكي لا تعجبنا، فعلينا نحن أن نقدم الأفلام التي تحمل المضمون والقضايا الجادة ونترك المشاهد ليختار.

وأضافت لـ”الرأي الكويتية” حول عدم تقبل المجتمع عمل الراقصة: أعتقد أن السبب هو شكل بدلة الرقص والعري الموجود فيه، والذي كوّن حاجزاً نفسياً بين الناس والراقصة، لكن أنا عن نفسي أحترم مهنة الرقص الشرقي جداً، وأرى أنه فن مثل التمثيل والموسيقى”.

وبشأن اعتراض الأزهر على تجسيد حياة الأنبياء والصحابة على الشاشة، قالت: “أرى أن الأزهر هو صاحب الرأي الأول والأخير في هذه الأمور وأنا أحترم رأيه جداً وأثق فيه وعلينا أن نلتزم بما يقول”.

وقالت نبيلة عبيد إنها تفكر في تبني أحد الأطفال لأنها تشعر بالوحدة، مؤكدة أنها أيّدت ثورة 25 يناير التي خلّصت مصر من الفساد، كما أيّدت ثورة 30 يونيو التي خلّصت البلد من مصير مجهول كان ينتظرها.