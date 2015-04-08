أخبار عاجلة

الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

نبيلة عبيد: أثق بالأزهر ولا تلوموا “السبكي”.. وأحترم الرقص وأفكر في تبني أحد الأطفال

Google+ Print
نبيلة عبيد: أثق بالأزهر ولا تلوموا “السبكي”.. وأحترم الرقص وأفكر في تبني أحد الأطفال نبيلة عبيد: أثق بالأزهر ولا تلوموا “السبكي”.. وأحترم الرقص وأفكر في تبني أحد الأطفال

الفنانة نبيلة عبيد

قالت الفنانة نبيلة عبيد، إن الأفلام الموجودة على الساحة المصرية الآن، هي تعبير عن الواقع الذي نعيش فيه، وتخاطب الشباب الذين هم رواد السينما الآن، أما كون أن أفلام السبكي هي التي تتصدر السينما الآن، فلا يُسأل عن ذلك السبكي، وإنما المنتجون الذين توقفوا عن الإنتاج وخافوا على أموالهم، وإذا كانت أفلام السبكي لا تعجبنا، فعلينا نحن أن نقدم الأفلام التي تحمل المضمون والقضايا الجادة ونترك المشاهد ليختار.

وأضافت لـ”الرأي الكويتية” حول عدم تقبل المجتمع عمل الراقصة: أعتقد أن السبب هو شكل بدلة الرقص والعري الموجود فيه، والذي كوّن حاجزاً نفسياً بين الناس والراقصة، لكن أنا عن نفسي أحترم مهنة الرقص الشرقي جداً، وأرى أنه فن مثل التمثيل والموسيقى”.

وبشأن اعتراض الأزهر على تجسيد حياة الأنبياء والصحابة على الشاشة، قالت: “أرى أن الأزهر هو صاحب الرأي الأول والأخير في هذه الأمور وأنا أحترم رأيه جداً وأثق فيه وعلينا أن نلتزم بما يقول”.

وقالت نبيلة عبيد إنها تفكر في تبني أحد الأطفال لأنها تشعر بالوحدة، مؤكدة أنها أيّدت ثورة 25 يناير التي خلّصت من الفساد، كما أيّدت ثورة 30 يونيو التي خلّصت البلد من مصير مجهول كان ينتظرها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة

مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة

مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي

مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى

سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار

سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار