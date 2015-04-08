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154 أردنيا يصلون لعمان قادمين من السعودية بعد إجلائهم من اليمن

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154 أردنيا يصلون لعمان قادمين من السعودية بعد إجلائهم من اليمن 154 أردنيا يصلون لعمان قادمين من السعودية بعد إجلائهم من اليمن
وصلت إلى مطار الملكة علياء الدولى بعمان مساء الثلاثاء طائرة أردنية تقل على متنها 154 أردنيا قادمين من التى وصلوا إليها بعد إجلائهم من اليمن.

وتأتى الخطوة حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية فى سياق جهد متواصل ومكثف تقوم به وزارة الخارجية وشئون المغتربين والأجهزة المختصة بهدف تأمين عودة جميع الأردنيين المتواجدين فى اليمن سالمين إلى المملكة.

كما تأتى هذه الجهود ضمن سلسلة من رحلات الإجلاء الجوى، فى سياق جهد شامل لإجلاء الأردنيين منذ أيام ، بواسطة قوافل برية وحافلات خاصة نقلت المئات من الأردنيين من داخل اليمن عبر الأراضى السعودية والعُمانية، فضلا عن عمليات إجلاء تمت بواسطة السفن بحرا.
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مصر 365

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