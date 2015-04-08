محافظة مطروح تستعد لاستقبال الزائرين خلال أعياد الربيع

قرر اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، فتح جميع الحدائق العامة والمتنزهات، بالمجان أمام أهالى المحافظة وزائريها، وتوفير كل وسائل التسلية والترفية خلال أعياد الربيع وشم النسيم.

وقال "أبو زيد" خلال البيان الصحفى الصادر عن المحافظة، أمس الثلاثاء، إنه تم إعداد برامج ترفيهية ورياضية، تقام بالنوادى والحدائق العامة، لتحقيق المتعة وإضفاء جو من السعادة، لرواد تلك الحدائق، خاصة الأطفال، بالإضافة إلى عرض مجموعة من الحفلات الموسيقية، وعرض الأفلام على شاشات العرض الكبيرة، كما يتضمن البرنامج تنظيم مسابقات للدراجات وكرة القدم الشاطئية ومسابقات ثقافية.

وأشار البيان الصادر عن المحافظة، إلى أن مديرية التموين تقوم بالتعاون مع مديرية الصحة والطب البيطرى، بالمرور اليومى على الأسواق، للتأكد من سلامة السلع المعروضة وصلاحيتها، للاستهلاك الآدمى، وزيادة النسبة المعروضة من الأسماك بالأسواق، وفرض الرقابة مع التأكد من توافر كل السلع الأساسية، والمواد التموينية، والأسماك بأنواعها المملحة والمدخنة، التى تلقى إقبالا كبيرا من المواطنين خلال أعياد الربيع وشم النسيم.

من ناحية أخرى، أعلنت مديرية الشئون الصحية بمطروح، عن رفع حالة الطوارئ، وتشغيل غرفة عمليات على مدار اليوم، لتلقى شكاوى من المواطنين، والعمل على حلها فى حينه، بالإضافة إلى توفير كل الأدوية والأمصال اللازمة، للسيطرة على أى طارئ، خلال أعياد الربيع.