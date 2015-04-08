موقع يمني : علي عبد الله صالح تعرض لأزمة قلبية مفاجئة بسبب “الانفعال”

أفاد موقع “اليمن الآن” نقلا عن مصادر سياسية رفيعة المستوى بصنعاء، بأن الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، تعرض لأزمة قلبية مفاجئة بعد حالة من الانفعال قبل ساعة.

وقالت المصادر- وفقا للموقع- إن صالح لم يغادر اليمن ومازال مختبئًا في أحد الأماكن الخاصة به والتي لا يعرف موقعها إلا عددا محدود جدا.

أوضح الموقع أن الحالة الصحية لصالح ازدت سوءًا الآونة الأخيرة قبل اختفائه مع عدد من أفراد أسرته والمرافقين الشخصيين له قبل ساعات من عملية عاصفة الحزم، مؤكدا أن الرئيس المخلوع يعاني من عدد من الأمراض وبحاجة للعلاج في الخارج بعد محاولة اغتياله بجامع النهدين.