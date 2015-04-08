مونتيلا: هدف صلاح الملغي جعلني في حيرة

أكد فيتشينزو مونتيلا المدير الفني لفيورنتينا أن إلغاء الهدف الأول الذي سجله محمد صلاح في شباك يوفنتوس جعله في حيرة.

صلاح كان قد سجل هدفين في لقاء الذهاب أمام يوفنتوس بنصف نهائي كأس إيطاليا، وبمرور أربعة دقائق من لقاء الإياب أحرز هدفا، ولكن الحكم ألغاه بداعي دفعة من صلاح لسيموني بادوين.

وقال مونتيلا للصحفيين عقب المباراة: "بصراحة كنت في حيرة بسبب الهدف المبكر الذي سجله محمد صلاح".

وأضاف "لا أعتقد أن الدفعة تستحق هذا السقوط .. عموما مبروك ليوفنتوس هم يستحقون الفوز".

شاهد هدف صلاح الملغي

وأشار مونتيلا "لم نكن سيئين في المباراة، ولكن يوفنتوس استغل الفرص التي سنحت لهم، ونحن لم نفعل".