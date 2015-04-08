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بالفيديو – أستون فيلا وكوينز بارك رينجرز يتعادلان في لقاء مجنون

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بالفيديو – أستون فيلا وكوينز بارك رينجرز يتعادلان في لقاء مجنون بالفيديو – أستون فيلا وكوينز بارك رينجرز يتعادلان في لقاء مجنون

مباراة مجنونة هي التي جمعت بين أستون فيلا وكوينز بارك رينجرز مساء يوم الثلاثاء في ختام الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

أستون فيلا استضاف كوينز بارك رينجرز على ملعب فيلا بارك، وتعادل الفريقان إيجابيا بثلاثة أهداف لكل فريق.

افتتح ماثيو فيليبس أهداف الضيوف في الدقيقة السابعة، لكن ثلاث دقائق فقط كانت كافية من أجل الفيلا لإدراك التعادل عن طريق كريستيان بينتكي.

وفي الدقيقة 33 عاد بينتكي للتسجيل مجددا ويمنح فريقه التقدم، لكن كلينت هيل نجح في تعديل النتيجة لصالح كيو بي أر في الدقيقة 55.

واصل الضيوف بحثهم عن الفوز، وبالفعل نجحوا في إحراز الهدف الثالث عن طريق تشارلي أوستن في الدقيقة 78، لكن عاد المنقذ بينتكي للظهور مجددا في الدقيقة 83 ويسجل هدف التعادل لأستون فيلا، ويكمل الهاتريك.

تلك النتيجة رفعت رصيد أستون فيلا إلى 29 نقطة في المركز الـ16، ووصل كيو بي أر إلى 26 نقطة في المركز 18 في إطار محاولاته للهروب من الهبوط في نهاية الموسم.

شاهد أهداف المباراة

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فيديو اليوم السابع

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