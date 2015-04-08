حريق بـ 4 خيمات للنازحين السوريين فى بلدة عرسال اللبنانية

احترقت أربع خيم فى مخيم النور للنازحين السوريين فى عرسال بشمال شرق لبنان، نتيجة لهو اطفال فيه، ولم يسجل وقوع اى اصابات، فيما عمل سكان المخيم على إطفاء الحريق.

على صعيد آخر أعلنت قيادة الجيش اللبنانى أن طائرة استطلاع إسرائيلية اخترقت اليوم الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب بجنوب لبنان، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الشوف، بيروت وجنوب البلاد ثم غادرت الاجواء عند الساعة من فوق بلدة علما الشعب.

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