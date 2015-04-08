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الصحة العالمية: 200 مرض بالعالم بسبب الغذاء الملوث بالمواد الكيميائية

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الصحة العالمية: 200 مرض بالعالم بسبب الغذاء الملوث بالمواد الكيميائية الصحة العالمية: 200 مرض بالعالم بسبب الغذاء الملوث بالمواد الكيميائية
قالت منظمة الصحة العالمية، أمس الثلاثاء، إن الغذاء الملوث بالبكتيريا الضارة والفيروسات، والمواد الكيميائية هو المسئول عن أكثر من 200 من الأمراض التى تسببت فى حدوث ملايين من حالات الوفاة سنويا.

وقال جاكوب كوماريسان المدير التنفيذى لمكتب منظمة الصحة العالمية فى نيويورك للصحفيين إن هذه الأمراض تتراوح بين الإسهال وأمراض القلب، وأنواع مختلفة من السرطان ويتم الإبلاغ عنها بصورة رئيسية فى البلدان الإفريقية وبلدان جنوب آسيا.

وقال كوماريسان إن أمراض الإسهال التى تنتقل عن طريق الغذاء والمياه وحدها تتسبب فى وفاة مليونى شخص فى العالم سنويا.

وقال بان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة فى رسالة بمناسبة يوم الصحة العالمي: "مع تمدد السلسلة الغذائية حول العالم، أصبحت الحاجة إلى تعزيز نظم سلامة الأغذية داخل البلدان وفيما بينها أكثر إلحاحا"، وأضاف كى مون: "يتعين على جميع من يشاركون فى إنتاج الأغذية وتوزيعها وإعدادها القيام بدور فى الحفاظ على سلامة الأغذية.. يجب على الحكومات أن تعمل على توعية مواطنيها بأهمية سلامة الأغذية".

وقالت منظمة الصحة العالمية إن نحو 22 فقط من الأمراض الـ200 المعروفة التى تنقلها الأغذية تسببت وحدها فى مقتل ما لا يقل عن 350 ألف شخص على الأقل فى عام 2010، وقد تسببت تلك الأمراض الـ22، التى من بينها السالمونيلا، وبكتيريا الإيكولى ومجموعة الفيروسات المعروفة باسم "نوروفيروس" فى وجود نحو 582 مليون حالة إصابة بالأمراض فى ذلك العام.

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مصر 365