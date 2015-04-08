العنب الأحمر يخفض السكر فى الدم مع دواء الميتفورمين

• الميتفورمين علاج للسكر من النوع 2

كشف باحثون أمريكيون عن نتائج جديدة ومثيرة عبر دراسة علمية حديثة، حيث أفادوا بأن هناك مركبًا فى العنب الأحمر يساعد مرضى السكرى على خفض نسبة السكر فى الدم جنبًا إلى جنب مع الميتفورمين، وهو العقار الذى يوصف على نطاق واسع للأشخاص الذين يعانون من السكرى النوع الثانى.

• مركب الريسفيراترول يخفض السكر فى الدم

وأوضح الباحثون من معهد أبحاث مستشفى تورونتو أن الريسفيراترول، المركب الموجود فى العنب الأحمر، يؤدى إلى انخفاض نسبة السكر فى الدم فى الأمعاء الدقيقة بشكل مستقل عن عمل الدواء.

>وأظهرت النتائج التى نشرت فى دورية نيتشر للطب، خلال الدراسة التى طبقت على الفئران التى تعانى من السمنة المفرطة والسكري، أن مادتى الميتفورمين والريسفيراترول يحفزان البكتيريا الجيدة الموجودة فى الأمعاء الدقيقة والكبد لخفض نسبة السكر فى الدم.

• مركب الريسفيراترول يعزز الصحة

وأضاف الباحثون أن مركب الريسفيراترول يعزز الصحة ويوجد فى النبيذ الأحمر، والعنب والفول السودانى وغيرها من الأطعمة، وعلى الرغم من أن الأبحاث السابقة قد أظهرت قدرته كمضاد للسرطان ومضادة للالتهاب، فإن الدراسة الجديدة كشفت عن أن واحدًا من المواد التى قد تساعد فى خفض نسبة السكر فى الدم.

ويتشرف اليوم السابع باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم الطبية عبر الإيميل التالى:

Health@youm7.com

موضوعات متعلقة

>دراسة أمريكية: مركب طبيعى بالنبيذ الأحمر يسهم فى علاج حب الشباب