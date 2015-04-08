الجمبرى يحميك من الشيخوخة ويحافظ على الجلد والشعر

الجمبرى من أفضل المأكولات البحرية على الإطلاق وأكثرها شيوعا، ويتميز بمذاقه الرائع وقيمته الغذائية العالية، ولكن يعيبه فقط ارتفاع مستويات الكولسترول به وسعره الغالى وخاصة الأنواع كبيرة الحجم وذات الجودة العالية.

ونقدم لكم خلال هذا التقرير أبرز الفوائد الصحية للجمبرى، وذلك حسبما نشر مؤخرًا بموقع "العلاج بالغذاء" الأمريكى، ومنها:

فوائد صحية مثيرة للجمبرى

>1.غنى جدًا بعناصر غذائية رائعة، ولا يحتوى على الكربوهيدرات إطلاقًا، ولذلك فهو يعد الطعام المثالى للأشخاص الذين يرغبون فى التخلص من الوزن الزائد، وكما أنه غنى بالزنك، والذى يعزز إفراز هرمون الليبتين، المسئول عن تنظيم الشعور بالشبع، وأيضًا يحتوى على اليود الذى ينظم عمل الغدة الدرقية المسئولة عن إفراز هرمون النشاط الذى يتحكم فى معدلات الأيض.

2.يحتوى الجمبرى على مادة "astaxanthin"، وهى من المركبات المضادة للأكسدة، وتعطيه لونه المميز، وهى تساهم فى حماية الجلد من الشيخوخة المبكرة وتعطى الجلد مظهرًا جميلاً، كما يحتوى الجمبرى على الأوميجا-3، الذى يعزز خواصه المضادة للأكسدة.

>3.يحتوى الجمبرى على مستويات جيدة من النحاس، الذى يساهم فى الوقاية من تساقط الشعر ويزيد من كثافته ويعزز من لمعانه.

>4.يحتوى الجمبرى على مستويات رائعة من السيلينيوم، أحد مضادات الأكسدة القوية، والذى يساهم حسب العديد من الدراسات فى الحد من خطر الإصابة بالسرطان وخاصة سرطان البروستاتا وسرطان القولون والمستقيم وسرطان الرئة.

وأضاف التقرير أن العيب الوحيد فى الجمبرى هو احتواؤه على قدر كبير من الكولسترول، حيث يحتوى على 200 مجم من الكولسترول لكل 100 جرام، ولكنه يتميز فى الوقت نفسه بانخفاض سعراته الحرارية حيث يحتوى الجرام منه على سعر حرارى فقط، كما أنه لا يرفع مستويات السكر بالدم لأنه لا يحتوى على أى كربوهيدرات.

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