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نتانياهو يهاجم قدرات إيران الصاروخية

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نتانياهو يهاجم قدرات إيران الصاروخية نتانياهو يهاجم قدرات إيران الصاروخية

بنيامين نتنياهو – رئيس وزراء اسرائيل

واصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو انتقاده لاتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه مع إيران وقال إنه لا يشمل ترسانة طهران للصواريخ طويلة المدى.

وتساءل نتانياهو في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر “لماذا لا يتناول الإطار برنامج إيران للصواريخ البالستية العابرة للقارات الذي هدفه الوحيد حمل الرؤوس النووية؟”

وأضاف أن الفوائد الاقتصادية من تخفيف العقوبات عن إيران ستذهب لتمويل المتطرفين الذين ترعاهم إيران في الشرق الأوسط.

وتساءل في تغريدة آخرى “ما الذي سيوقف إيران عن استخدام أكثر من مائة مليار دولار سيتم رفع التجميد عنها في إطار هذا الاتفاق، لتمويل العدوان والإرهاب في العراق وسوريا ولبنان واليمن وغيرها من الأماكن؟”.

أ ف ب

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