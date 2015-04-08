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الخرعان للمرتبة الحادية عشرة

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الخرعان للمرتبة الحادية عشرة الخرعان للمرتبة الحادية عشرة
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إبراهيم الخرعان

    أصدرت وزارة التعليم قراراً بترقية المشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التربية والتعليم إبراهيم بن عبدالرحمن الخرعان على وظيفة مدير إدارة شؤون الطلاب بإدارة التعليم بمحافظة عنيزة بالمرتبة الحادية عشرة. الخرعان يعتبر من الكفاءات الإدارية التي تجمع بين الخبرة والتأهيل. تهانينا وألف مبروك.

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