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أعضاء مجلسي المنطقة الشرقية والشورى يناقشون التنمية الوطنية المتوازنة

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أعضاء مجلسي المنطقة الشرقية والشورى يناقشون التنمية الوطنية المتوازنة أعضاء مجلسي المنطقة الشرقية والشورى يناقشون التنمية الوطنية المتوازنة
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من اجتماع أعضاء الشورى بوفد مجلس الشرقية

الرياض - محمد الشيباني

    زار وفد من مجلس المنطقة الشرقية برئاسة رئيس لجنة التنمية المحلية عضو المجلس عبدالعزيز بن خالد القحطاني، أمس، مجلس الشورى وعقدوا اجتماعاً مع عدد من أعضاء المجلس برئاسة العضو عبدالرحمن بن راشد الراشد. وأكد الراشد حرص مجلس الشورى على التواصل مع مجالس المناطق، لتعزيز العمل التكاملي، تحقيقاً لما فيه خدمة الوطن والمواطن. ونقل رئيس وفد الشرقية، تحيات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة لأعضاء مجلس الشورى، وتمنياته للمجلس بدوام التوفيق لما فيه صالح الوطن والمواطن، معرباً عن سعادته وزملائه أعضاء مجلس المنطقة بزيارة مجلس الشورى والالتقاء بأعضائه وإطلاعهم على المشاريع التنموية التي تشهدها المنطقة الشرقية. وناقش الاجتماع، موضوع التنمية المتوازنة على المستوى الوطني وإيجاد معايير علمية محددة تبنى عليها موازنات المناطق، إضافة إلى بحث إيجاد نظام متعدد العناصر بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق السلامة المرورية.

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