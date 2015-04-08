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الإعدام لـ2 والمؤبد لـ5 لقتل اثنين بمشاجرة على أسطوانات بوتاجاز بقنا

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الإعدام لـ2 والمؤبد لـ5 لقتل اثنين بمشاجرة على أسطوانات بوتاجاز بقنا الإعدام لـ2 والمؤبد لـ5 لقتل اثنين بمشاجرة على أسطوانات بوتاجاز بقنا
قضت محكمة جنايات نجع حمادى، برئاسة المستشار الدكتور جابر يوسف المراغى، وعضوية المستشارين عبد العزيز فاروق، ومحمد عزت، وأمانة سر محمد عبد العزيز جمعة، وأبو المعارف عبد الشافى، غيابيًا بالإعدام شنقًا لاثنين، والمؤبد وغرامة 20 ألف جنيه لخمسة متهمين فى مقتل اثنين والشروع فى قتل آخر بسبب مشاجرة على أسطوانات البوتاجاز بنجع حمادى.

تعود أحداث القضية إلى 10 فبراير 2013، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بنجع حمادى، بلاغًا بمقتل حمادة رمضان طايع وشقيقه عصام، وإصابة محمود أحمد دندراوى بطلقات نارية، فى مشاجرة بسبب أولوية الحصول على أسطوانات البوتاجاز.

وكشفت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "ياسر.ف.م"، و"خالد.ع.م"، و"أحمد.ع.ا"، و"محمد.ع.م"، و"أحمد.ع.ف"، و"عبد الهادى.م.ى"، و"فراج.م.م"، تم توجيه اتهام للأول بإطلاق النيران على المجنى عليه الأول ما أدى إلى مصرعه فى الحال، بمساندة باقى المتهمين، كما اتهم الثانى بإطلاق النيران صوب المجنى عليه الثانى، ما أدى إلى مصرعه أيضا، بمساندة باقى المتهمين، كما أحرز جميع المتهمين عصى وشوم، وشرعوا فى قتل محمود أحمد دندراوى، بعدما أطلق المتهم الأول عليه النيران، ما أدى إلى إصابته.

لم تتمكن الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين، وأحالت القضية إلى النيابة العامة، التى حملت رقم 6523 لسنة 2014 حنايات نجع حمادى، والمقيدة برقم 946 كلى قنا، وقضت المحكمة غيابيًا بالإعدام شنقًا للمتهم الأول والثانى، بعد أن حصلت على إذن من فضيلة المفتى، والمؤبد وغرامة 20 ألف جنيه لباقى المتهمين.

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