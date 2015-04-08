القبض على طالب وعاطلين أثناء التنقيب عن الآثار بأخميم سوهاج

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بالتعاون مع قسم شرطة السياحة والآثار بسوهاج من إلقاء القبض على 3 أشخاص أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار من بينهم طالب.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة أخميم يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات، عن قيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار بدائرة المركز.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بإشراف العميد حسين حامد مدير إدارة المباحث الجنائية قاده العميد أحمد الراوى رئيس فرع بحث الشرق والرائد أحمد شوقى زيدان رئيس مباحث المركز، وتوصلت التحريات إلى قيام "عصام.ر.ا.ف" يقيم شارع الشرقاوى ببندر أخميم بالحفر والتنقيب بمنزله بحثاً عن الآثار.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف منزل المذكور والقبض على "محمود.ج.ح.ا" 15 عاما طالب و"محمد.أ.ح.ا" 21 عاما حاصل على ثانوية عامة ويقيمان دائرة المركز و"محمود.م.إ.ح" 32 عاما حاصل على دبلوم ثانوى صناعى ويقيم بناحية الرزيقات دائرة مركز أرمنت "الأقصر"، وتبين وجود حفرة بأبعاد 2 متر × 3 متر وبعمق 8 متر تنتهى بسرداب من الناحية القبلية، وبتفتيش المتهم الثالث عثر بين طيات ملابسه على كمية من البخور.

تم ضبط أدوات الحفر والتنقيب وهى عبارة عن كوريك حديدى وموتور غاطس مياه وسلك كهرباء، كما تم التحفظ عليها بمواجهة المتهمين واعترفوا بقيامهم بالحفر والتنقيب بحثاً عن الآثار وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1597 إدارى مركز أخميم، وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.