اليوم.. انطلاق أول سباق لسيارات بالطاقة الشمسية صنعها طلاب هندسة القاهرة

ينظم النشاط الطلابى "STP" بكلية الهندسة جامعة القاهرة، سباقا للسيارات المصممة من قبل الطلاب والتى تعتمد كلياً على الطاقة الشمسية، بملاعب جامعة القاهرة اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، والدكتور شريف مراد عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة.

وكان عدد من طلاب كليات الهندسة بالجامعات المصرية، ابتكروا سيارات هيكلية صغيرة، تعتمد كليا على العمل بالطاقة الشمسية، ويتحكم فيها الطلاب بأجهزة عن بعد، ومجموعة أخرى من السيارات يتم التحكم فيها عن طريق تطبيق أندرويد على الأجهزة المحمولة، ويشاركون بها فى السباق، وتعمل السيارات بمواتير وخلايا شمسية، وتستطيع التحرك فى الرمال والمياه والأراضى الوعرة، من خلال تحكم الطلاب بالسيارات عن بعد.

وقالت إنجى الفقيه، مسئول النشاط الطلابى بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، إن المسابقة تهدف لنشر فكرة استخدام الطاقة المتجددة وتشجيع الطلاب على التعلم وتطبيق ما يتعلمونه عمليا، وتعد هذه المسابقة هى الأولى من نوعها التى ينظمها طلاب كلية الهندسة بجامعة القاهرة.

وأضافت مسئول النشاط الطلابى بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تقدم للاشتراك فى السباق نحو 90 فريقا، وتم فرز تلك الفرق حيث وصلوا إلى 23 فريق ويتم التصفيات بينهم للإعلان عن الفرق المشاركة فى المسابقة التى تقام فى 9 أبريل الجارى بملاعب جامعة القاهرة، ثم يتم تنظيم احتفالية كبرى هذا العام للاحتفال بمرور 10 سنوات على تأسيس الكيان الطلابى.



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أحد الفرق المشاركة بسباق السيارات



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السيارة التى تعمل بالطاقة الشمسية



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أحد الفرق المشاركة بسباق السيارات بملاعب جامعة القاهرة



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طلاب هندسة القاهرة المشاركين بالمسابقة



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أحد نماذج السيارات المشاركة بالسباق



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أحد الفرق المشاركة بالسباق



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طلاب يرفعون علامة النصر مع سيارتهم الصغيرة



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الطلاب المشاركون بالمسابقة

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