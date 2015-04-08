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بالفيديو .. سامح عاشور: الحوار المجتمعي حول قانون الانتخابات قد يؤخرها عاما آخر

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بالفيديو .. سامح عاشور: الحوار المجتمعي حول قانون الانتخابات قد يؤخرها عاما آخر بالفيديو .. سامح عاشور: الحوار المجتمعي حول قانون الانتخابات قد يؤخرها عاما آخر

قال سامح عاشور، نقيب المحامين :” إن جلستي الحوار التي عقدها المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، مع الأحزاب السياسية، أظهرت وجود وجهتين للنظر، أحدهما تريد الاكتفاء بتعديل ما تطلبه المحكمة الدستورية على قانون تقسيم الدوائر، والأخرى تريد إحداث تعديل أوسع على قانون الانتخابات ذاته ” .

وأكد “عاشور” في مداخلة هاتفية على فضائية “النهار”، أمس الثلاثاء على أهمية إجراء هذا الحوار المجتمعي حول قوانين الانتخابات، إلا أن تلك الحوارات ستأخذ مسافة زمنية طويلة، ما قد يؤخر إجراء الانتخابات البرلمانية هذا العام .

 

وأشار “عاشور” إلى أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية بأسرع وقت، على أن يكون البرلمان المقبل هو من سيعيد النظر في كافة التشريعات والقوانين.

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