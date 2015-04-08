«كهرباء دبي» مؤسسة مستدامة مُبتكِرة وعالمية

تضع هيئة كهرباء ومياه دبي مسألة الحفاظ على البيئة واستدامتها ضمن أهم أولوياتها، في إطار التزامها بمسؤوليتها تجاه المجتمع، وفي سبيل تحقيق رؤيتها في أن تصبح مؤسسة مستدامة مُبتكِرة على مستوى عالمي، وتعزيزاً لرسالتها مؤسسة حكومية مسؤولة اجتماعياً. وتنظم الهيئة، على مدار العام، العديد من الأنشطة، والبرامج، والمبادرات التي تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

نتائج ملموسة

وقد نجحت الهيئة في تحقيق نتائج ملموسة خلال السنوات الماضية نتيجة لحملات التوعية ومبادرات الترشيد، إذ استطاعت خفض استهلاك الكهرباء والمياه خلال الفترة ما بين 2009 و2014 بنحو 1163 غيغاوات ساعة من الكهرباء، و5.4 مليارات جالون من المياه، أي ما يعادل 752 مليون درهم، وأكثر من 536 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وكان آخر تلك الأرقام، النتائج التي حققتها الهيئة عندما احتفلت دبي مع آلاف المدن حول العالم بساعة الأرض يوم 28 مارس الماضي، حيث حققت الهيئة خفضاً في استهلاك الكهرباء قدره 305 ميغاوات ساعة من الك هرباء، مع تحقيق وفر قدره 183 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

فعاليات وحملات

وتزامن شهر مارس 2015 مع إطلاق الهيئة لسلسلة من الفعاليات والحملات بدأتها بحملة توعوية تحت شعار «كن سبباً في التغيير... ضع حداً لتغيّر المناخ» لنشر الوعي بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، واستمرت خلال احتفال الهيئة باليوم العالمي للمياه، يوم 22 مارس وتم تنظيمه هذا العام تحت شعار «المياه والتنمية المستدامة»، وحتى الاحتفال بساعة الأرض الذي سجلت فيه الهيئة رقماً قياسياً تم تسجيله في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعرضها لأكبر مرآة لا نهائية في العالم، يبلغ قياسها 7 أمتار مربعة.

وهي عبارة عن مجموعة من المرايا، تعكس الصورة بطريقة متكررة، ما يخلق سلسلة من انعكاسات أصغر حجماً ترتد إلى مسافة لا نهاية لها.

وهدفت الهيئة من هذه المرآة اللانهائية إلى إيصال رسالتها التي تؤكد أن جهودها في هذا مجال الحفاظ على البيئة لا تعرف نهاية.

اهتمام قيادي

وتعقيباً على الفعاليات والأنشطة البيئية التي تنظمها الهيئة على مدار العام، قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تولي قيادتنا الرشيدة جل اهتمامها للقضايا البيئية ومواضيع الاستدامة بهدف تحقيق التنمية المستدامة في دبي ودولة الإمارت، وذلك عبر إطلاق وتنفيذ استراتيجيات ومبادرات وبرامج واعدة على المدى القصير والطويل، إضافة إلى تنظيم ودعم الفعاليات الوطنية والعالمية التي من شأنها تحسين مستوى المعيشة وتحقيق سعادة الناس. وعملاً برؤية حكومة دبي، نحرص في هيئة كهرباء ومياه دبي على إطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات المحلية والعالمية التي من شأنها رفع الوعي البيئي لدى مختلف فئات المجتمع بما يدعم جهودنا المتواصلة لتعزيز أسس الاستدامة البيئية في الإمارة».

وأضاف: «انطلاقاً من رؤيتنا في أن نصبح مؤسسة مستدامة مبتكِرة على مستوى عالمي، تحرص الهيئة على تنظيم العديد من المبادرات التوعوية وبرامج الترشيد، والاحتفال بالمناسبات البيئية العالمية لتسليط الضوء على أهمية الحفاظ على البيئة وترشيد الاستهلاك.

وتنظم الهيئة هذا الشهر «الأسبوع الاخضر» الذي يتضمن العديد من الفعاليات البيئية الموجهة لمختلف فئات المجتمع، وذلك ضمن جهودنا لتشجيع تبني أساليب وممارسات مسؤولة في استهلاك الموارد الطبيعية وترشيد استهلاكها، في سبيل تحقيق «خطة دبي 2021» التي تهدف إلى أن تكون دبي مدينة ذكية ومتكاملة ومتصلة ومستدامة في مواردها، حيث تحرص الهيئة على أن تكون نموذجاً عالمياً ومثالاً يُحتذى في مجال تعزيز كفاءة وفاعلية استخدام المياه والطاقة من أجل غدٍ مستدام لنا ولأجيالنا القادمة».

جوائز

توجت جهود كهرباء دبي البيئية بفوزها بالعديد من الجوائز الوطنية والعالمية المرموقة. وحصلت الهيئة أخيراً على جائزة الشرف العالمية في البيئة ضمن 5 مؤسسات فقط على مستوى العالم، وهذه هي المرة الثالثة على التوالي التي تفوز فيها الهيئة بهذه الجائزة المرموقة. كما حصلت الهيئة على جائزة الخمس نجوم في الإدارة البيئية من مجلس السلامة البريطاني للمرة الثالثة على التوالي كذلك، تقديراً لتميزها في الإدارة البيئية. وتعد الهيئة أول مؤسسة حكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحصل على جائزة الشرف العالمية، وجائزة الخمس نجوم في مجال البيئة.