مديرو الدوائر المحلية: برنامج دبي للأداء المتـــــــــميز رافعة الإبداع والابتكار

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تشهد دبي اليوم؛ الحفل السنوي لتكريم الفائزين بجوائز برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز للعام 2015، من المتميزين وأصحاب الإنجازات والإبداعات المختلفة الذين اجتهدوا للارتقاء بالعمل الحكومي.

وتحظى الجائزة في نسختها الثامنة عشرة، بمشاركة 29 جهة حكومية تتنافس في 307 ترشيحات ضمن جوائز البرنامج، منها 108 مشاركات مؤسسية و198 فردية، وذلك سعياً لإحداث نقلة نوعية في أداء ونتائج وخدمات الجهات المختلفة، وجعل إمارة دبي رائدة عالمياً في مجال الأداء المؤسسي المتميز والخدمات الحكومية.

وتُعقد دورة هذا العام ابتداءً من الساعة العاشرة صباح اليوم، في قاعة أرينا بمركز دبي التجاري العالمي بحضور أصحاب السمو الشيوخ ومديري العموم وأعيان البلاد ونخبة من المسؤولين والمديرين والمبدعين والمهتمين من مختلف الجهات.

وبهذه المناسبة؛ أجمع المديرون والمسؤولون بالدوائر الحكومية في دبي، على قيمة برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، ودوره الاستثنائي الداعم والمحفز لجهود الارتقاء بالخدمات، وإحداث التطوير اللازم لتحقيق أقصى درجات التنافسية على سلم الإبداع والابتكار، مؤكدين دور البرنامج الملموس في تطوير العمل الحكومي وفق أفضل الممارسات، والتشجيع على ابتكار أساليب عمل جديدة ونوعية، وإبراز الطاقات القيادية المتميزة، حتى أصبح البرنامج نموذجاً يحتذى إقليمياً وعالمياً، بل ومصدر إلهام لكثير من حكومات العالم الحديث.

سلطان بن سليم: بيئة تنافسية

قال سلطان أحمد بن سليم رئيس موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إن برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز يمثل نقلة نوعية في مجال العمل الحكومي، ليس على مستوى المنطقة فحسب بل على مستوى العالم كله، إذ تمكن منذ إطلاقه عام 1997 أي قبل 18 عاماً، من إخراج العمل الحكومي من قالب الروتين والجمود إلى ساحة التميز والتطوير والمنافسة العالمية، لتحقق الخدمات الحكومية الريادة في كافة المجالات وفق أعلى المعايير وأفضل الممارسات العالمية.

وقد أصبح البرنامج حافزاً لجميع الدوائر الحكومية على المضي قدماً في طريق التحديث والتطوير كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، «إن هذا البرنامج أصبح القوة المحركة لتطوير القطاع العام، وأشاع روحاً تنافسية لم تعرفها الدوائر الحكومية من قبل»، إذ لم تعد تقبل دوائر حكومة دبي عن التميز والريادة بديلاً. وحينما يتعلق الأمر بجوائز التميز، لا يريد أحد أن يكون في ذيل القائمة، لذلك تحتدم المنافسة البناءة بين الدوائر لتتكامل الجهود في النهاية بما يعزز مكانة هذا الوطن العظيم.

وأشاد سلطان أحمد بن سليم بالجهود المستمرة للقائمين على البرنامج من أجل تطوير العمل الحكومي والارتقاء بآلياته وفق أفضل الممارسات، وتشجيع المؤسسات والدوائر الحكومية على ابتكار أساليب جديدة في الإدارة والتدريب، وإبراز الطاقات القيادية المتميزة، حتى أصبح البرنامج نموذجاً يحتذى إقليمياً وعالمياً، ومصدر إلهام لكثير من حكومات العالم الحديث.

وأكد أن برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، كان عاملاً رئيسياً من عوامل نجاح جمارك دبي محلياً وإقليمياً وعالمياً، وحصولها على مراكز متقدمة وجوائز مرموقة في كافة مجالات العمل الجمركي، إذ إن دعم رائد التميز والإبداع والابتكار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لبرامج التميز والإبداع، ومبادرات سموه لتطوير الخدمات، مثل مؤشر السعادة وتصنيف النجوم وغيرها من المبادرات الإبداعية الفريدة، تحفزنا على إسعاد المواطنين والمقيمين وزوار الدولة، من خلال تقديم خدمات جمركية راقية لا تكتفي بتحقيق رضا العملاء، بل تسعدهم وتفوق توقعاتهم، إذ إن موظفي جمارك دبي هم الواجهة التي تستقبل القادمين إلى الدولة عبر المنافذ المختلفة، ولا شك أنهم يتركون انطباعات لدى الناس عن الدولة بصفة عامة، والقائمون على الدائرة يساهمون في رسم صورة وسمعة الإمارات ودبي على المستوى الدولي.

وأضاف سلطان بن سليم إن جمارك دبي استفادت من معايير البرنامج وعملت على تطبيقها، فحصدت ثماراً طيبة على مستوى الدائرة والموظفين، أدت إلى تحقيق العديد من الإنجازات في الفئات المختلفة لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز في الأعوام السابقة.

لوتاه: ارتقاء بالوظيفة أيضاً

وأكد المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي، أن برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز بات أيقونة ورمزاً للعمل المميز والتنافس الشريف بين موظفي الحكومة، بما يدفع قدماً نحو تطوير الخدمات، والتسابق بين الدوائر وموظفيها لنيل شرف التميز من صاحب التميز، وراعي الفكرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.

وقال: هذا البرنامج منذ إنشائه، أضاف الكثير لكافة موظفي الدوائر الحكومية في الإمارة بمختلف تخصصاتهم ومستوياتهم الوظيفية، ودفعهم نحو التفكير بشكل إبداعي ومختلف للوصول إلى الأفكار التي من شأنها أن تضعهم في خانة المتميزين والفائزين للتتويج على المنصة، خاصة وأن هذا الفوز لا يعد كأي فوز في أية جائزة أخرى، فهو يتعلق بالعمل والمستقبل الوظيفي، فكل من يترشح أو يفوز لا تبقى حياته الوظيفية كما هي، إنما ينضم تلقائياً لخانة المبدعين والمبتكرين الذين بإمكانهم خدمة دوائرهم بالعديد من الطرق والوسائل، عوضاً عن ترقية الفائزين ما يمنحهم حافزاً إضافياً للمنافسة من أجل الفوز.

وأوضح أن بلدية دبي تشارك كل سنة في مختلف فئات الجائزة، ولطالما حصدت العديد منها على مختلف المستويات، إلا أن ذلك لم يكن أبداً كافياً لها ولموظفيها، بل دفعها للمزيد من الأداء المختلف للوقوف من جديد على منصة التميز، من أجل تقديم خدمات أفضل للمتعاملين، والعمل على تحقيق السعادة التي أوصى بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتكون هدفاً لدى كافة الدوائر والمؤسسات.

مطر الطاير: محرك الجودة والتميز

وأوضح المهندس مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، هو من أرسى مفاهيم الجودة والتميز في الدولة والوطن العربي، وأحد بصماته البارزة، برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز الذي يعد محركاً رئيساً في تحقيق الجودة والتميز في الإمارة.

وقال: يرجع الفضل في تطبيق برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث أمر سموه بتأسيسه عام 1997، ليكون برنامجاً متكاملاً للتميز الحكومي على المستوى العالمي، بهدف الارتقاء بالعمل الحكومي في الإمارة، والذي بات مثالاً يحتذى به على مستوى دول المنطقة، بالإضافة إلى أنه ساهم في نقل مستوى العمل والخدمات التي يقدمها القطاع الحكومي في الإمارة، إلى مصاف المدن المتقدمة عالمياً، في نوعية وجودة الخدمات، وتمكن من إحداث نقلة نوعية كبيرة في تطوير القطاع الحكومي، ودعم برامج التنمية والتطوير في الدوائر الحكومية، وتحسين الإنتاجية وزيادة الكفاءة، ونشر مفاهيم التميز والإبداع والجودة، وتعميم أفضل الممارسات الإدارية والمهنية، وزيادة دور القطاع الحكومي في دعم القطاع الخاص.

وأضاف: عودنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن الطموح لا حدود له، وأن قاموسه لا يحتوي على كلمة مستحيل، وأن الأهداف والتطلعات تتحقق بفريق العمل، وأن لدى سموه عزماً مؤكداً وخططاً واضحة لتحقيق رؤية الإمارة في أن تكون مركزاً للمال والأعمال على المستوى الإقليمي والعالمي، ومواجهة التحديات كافة للانطلاق نحو العالمية، لتتبوأ دبي مركزها البارز على الخريطة العالمية، وأن تخط معالم أصالتها وتفردها في معايير التفوق وتحقيق الإنجازات الهائلة، ومواجهة تحديات العولمة باقتدار والاستفادة من فرصها بفاعلية.

وأوضح الطاير أن الهيئات والدوائر أصبحت تلمس النتائج الإيجابية لتطبيق مفاهيم الجودة والتميز، وتدرك أهمية ومغزى الانطلاق في سباق التميز، ما كان له دور كبير في إيجاد درجة عالية من التحفيز المستمر لدى قيادات وكوادر هذه المؤسسات، وفي إنجاز عدد متزايد من المشاريع والمبادرات الإبداعية في مختلف المجالات.

الحميدان: تعزيز روح التنافس

وقال المستشار عصام الحميدان النائب العام لإمارة دبي، إن الجائزة استطاعت أن تبعث الروح التنافسية في حكومة دبي، بمختلف مؤسساتها وهيئاتها، وأن تحفز ملامح الإبداع والابتكار في الأداء، وأن تعرفنا على المعنى الحقيقي للإنجاز الذي لا نقطف ثماره إلا بعد تبني أفكار إيجابية طموحة وعمل دؤوب وبذل الجهد.

وأضاف: كلما زاد التحدي الذي تخلقه الجائزة بين متنافسيها، زادت قوة وجودة الخدمات الحكومية التي تقدمها كل مؤسسة من خلال تكييف أفضل الأساليب واستحداث خدمات فريدة مبتكرة بمستويات ومقاييس عالمية. وهي بذلك تحقق أهداف ورؤية القيادة الرشيدة في أن تصبح دولة الإمارات من أفضل الحكومات في العالم.

ولفت إلى أن الجائزة تشكل أرضاً خصبة للابتكار والتميز، فحين صارت كل مؤسسة حكومية متفائلة بالمستقبل وبأجياله القادمة، رسمت الخطط والأهداف ووضعت المشاريع والبرامج واستعانت بالتقنية والخدمات الذكية وأخذت على عاتقها إسعاد الناس والوصول إليهم بأسهل وأنجع الطرق، مشيراً إلى أن المشاركة في الجائزة والدخول في دائرة التنافس، رسالة موجهة للمتنافسين والمتعاملين وللمجتمع ككل، أن الدائرة موجودة وحريصة على تقديم الأفضل كل عام، وأن الاستمرار في الإنجاز والتطوير والتحسين هو الغاية التي ترمي إليها المؤسسة، وهو النهج الذي تسير عليه حكومة دبي وقيادتها الحكيمة.

سعيد الطاير: تطوير الخدمات

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: تشكل الرؤية الحكيمة والثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خارطة الطريق التي نهتدي بها في سبيل تحقيق التميز والوصول إلى المراكز الأولى. وكما قال سموه: «في سباقنا نحو المركز الأول، ننظر إلى التميز كتحدٍ وليس كإنجاز، فالإنجاز هو ما نحققه لمستقبل شعب الإمارات، بينما مسيرة التميز متواصلة ومستمرة».

ومنذ انطلاقه، ساهم برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز في تطوير الخدمات الحكومية في دبي بصورة ملموسة، والارتقاء بأداء المؤسسات والدوائر الحكومية وتعزيز التنافس الإيجابي بينها، من خلال دوره الفاعل في تحفيز وبناء مقومات التميز استناداً إلى منهجيات علمية وأطر عمل واضحة، ساهمت في تطوير أعمال وخدمات القطاع الحكومي والوصول بها إلى مراحل غير مسبوقة من التميُّز. لقد بات الإبداع والابتكار من أهم خصائص مراكز الخدمة الحكومية، وأصبح تحقيق سعادة المتعاملين ورضاهم هدف المؤسسات الحكومية في دبي، الأمر الذي ساهم في تنافسية الإمارة وترسيخ مكانتها عالمياً.

وأضاف: تلتزم هيئة كهرباء ومياه دبي بتطبيق أعلى المعايير الدولية في جميع المجالات وضمن العمليات الإدارية والتشغيلية كافة، وتتبنى أفضل الممارسات العالمية التي تدعم تحقيق أهدافها الرامية للوصول إلى أعلى مستويات التميز في الخدمات، في سبيل تحقيق رؤيتنا بأن نكون مؤسسة مستدامة مُبتكِرة على مستوى عالمي.

الميدور: نحاحات متعددة

بدوره؛ أشاد المهندس عيسى الميدور مدير عام هيئة الصحة بدبي، بالنتائج الإيجابية التي حققها برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز منذ انطلاقته عام 1997، والذي أصبح معها أنموذجاً يحتذى وتجربة ناجحة تستحق الفخر والاعتزاز.

ولفت إلى النجاحات المتعددة التي حققتها إمارة دبي في مختلف الميادين بفضل الرؤية الثاقبة والمبادرات المستمرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وثمن الدور الفاعل الذي قام به البرنامج خلال السنوات الماضية، في خلق البيئة التن

شبكةعيونالإخبارية

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