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سعيد وسيف بن زايد يعزيان في وفاة حرم أحمد السويدي

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سعيد وسيف بن زايد يعزيان في وفاة حرم أحمد السويدي سعيد وسيف بن زايد يعزيان في وفاة حرم أحمد السويدي

قدم سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية واجب العزاء إلى أحمد خليفة السويدي ممثل صاحب السمو رئيس الدولة في وفاة المغفور لها حرمه موزة بنت عبدالله بن أحمد خلف العتيبة وذلك في منزله في أبوظبي.

وأعرب سموهما عن صادق عزائهما ومواساتهما الى السويدي وأنجاله وذوي الفقيدة راجين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته.

وقدم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان واجب العزاء إلى أحمد خليفة السويدي.

كما عزت باربارا أ ليف سفيرة الولايات المتحدة الأميركية السويدي وأنجاله في وفاة موزة بنت عبدالله العتيبة.

وأدى واجب العزاء عدد من كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة.

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