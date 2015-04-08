«تنفيذي الشارقة» يطلع على خدمة التجوال الافتراضي

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي صباح أمس اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة في مكتب صاحب السمو الحاكم.

بحث المجلس خلال اجتماعه عددا من المواضيع التي من شأنها التطوير بمنظومة العمل في الدوائر والمؤسسات المحلية، واطلع على سير العمل في المشاريع المقامة بمدن ومناطق إمارة الشارقة.

واطلع المجلس على العرض المرئي المقدم من دائرة التخطيط والمساحة حول خدمة التجوال الافتراضي، وأشار المهندس صلاح بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة أن خدمة التجوال الافتراضي تتيح فرصة مشاهدة صور عالية الجودة لمحيط الطرق بـ360 درجة، ويعكس المشروع الواقع الحقيقي لطرق إمارة الشارقة الرئيسية والفرعية في المناطق السكنية والتجارية.

كما واعتمد المجلس الكلفة الإجمالية لمشروع أعمال صيانة شارع الملك فيصل بالشارقة.

نظم المعلومات الجغرافية

وعرضت فاطمة جمعة سالم مدير إدارة نظم المعلومات الجغرافية بدائرة التخطيط والمساحة أمام المجلس أهمية هذا التجوال الافتراضي ومنها أن المشروع سيسهل عملية البحث عن النقاط المهمة

والمتمثلة في الفنادق والمطاعم وغيرها، ويوفر خاصية الإشعار عن الازدحام في الطرق الحيوية،

وتفيد خدمة التجوال الافتراضي قطاع الأعمال بأنواعها ومشاريع السياحة والعقارات والاستثمار

والقطاعات المختلفة ذات العلاقة بمشاريع البنى التحتية والطرق وغيرها، وقدم المجلس شكره للدائرة على جهودها.

واستمع المجلس إلى شرح حول عمل المنافذ الالكترونية بمطار الشارقة الدولي وما تقدمه من خدمات للمسافرين، وأكد علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي أن المطار يسعى جاهداً لمواكبة النمو القياسي في أعداد المسافرين المستخدمين لمطار الشارقة الدولي من خلال تطوير البنية التحتية ورفع الطاقة الاستيعابية وتأهيل الكوادر البشرية، ووجه المجلس الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ضوابط وقرارات

وتنفيذاً لما نص عليه قرار المجلس التنفيذي رقم (30) لسنة 2014 بشأن ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة والمفترسة في إمارة الشارقة اعتمد المجلس قائمة الحيوانات الخطرة والمفترسة، وقالت هنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية إن القائمة ضمت جميع أنواع الكلبيات: الذئب وابن آوى والثعلب باستثناء الكلب المنزلي، وجميع أنواع الهريات: عائلة القطط باستثناء القطط المنزلية، وجميع أنواع عائلة الضباع، وجميع أنواع الاورسيدات: عائلة الدببة، وجميع أنواع التماسيح، وجميع أنواع الزواحف السامة، وجميع العناكب السامة والعقارب، وأشارت رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية أنه وبعد اعتماد المجلس التنفيذي ستصدر القوائم المشار إليها.

وتلا المستشار سلطان علي بن بطي المهيري أمين عام المجلس التنفيذي تعديلات المجلس الاستشاري على مشروع قانون تنظيم مجلس الشارقة للتعليم وقد أقر المجلس بعضها وسيتم رفع ما لم يتم إقراره إلى صاحب السمو حاكم الشارقة للتوجيه بما يراه سموه بشأنها وفقاً للإجراءات التشريعية في الإمارة.

جدول أعمال

وضمن ما استجد على جدول أعمال الاجتماع اطلع المجلس على جدول أعمال الجلسة الثانية عشرة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة

والمتضمنة مناقشة سياسة هيئة كهرباء ومياه الشارقة.