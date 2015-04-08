فرنسا: إدانة ” الشاب خالد ” بتهمة سرقة أغنية “ديدي” التي حققت نجاحًا عالميًا في التسعينيات

أدانت محكمة باريس العليا ملك الراي الجزائري “الشاب خالد” بتهمة سرقة أغنية “ديدي” التي حققت نجاحا عالميا في مطلع التسعينيات، من المؤلف الجزائري “الشاب رباح”.

وحكمت المحكمة على “الشاب خالد” – البالغ من العمر ٥٥ عاما – في قرارها برد كل حقوق النشر الخاصة بلحن الاغنية “للشاب رباح” اعتبارا من يوليو ٢٠٠٣ بالرغم من أن تسويق الاغنية بدأ منذ ١٩٩١، نظرا لأن هذه المخالفة قد سقطت بالتقادم “جزئيا”، فضلا عن دفع تعويضات له تقدر ب ٢٠٠ الف يورو نظرا للضرر المعنوي الذي لحق به، حيث اعتبرت المحكمة أن “الشاب رباح” باعتباره الملحن الأصلي لأغنية “ديدي” قد فقد فرصة في تحقيق شهرة كبيرة ربما كانت تنتظره.

وقد أعلنت محامية الشاب خالد عن عزمها الاستئناف ضد قرار إدانة موكلها بالسرقة الأدبية.

يشار الى ان أغنية “ديدي” قد حققت واسعا في الدول العربية والعديد من القارات خاصة أوروبا، حيث احتلت مراتب متقدمة في سباق الأغنيات في فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وآسيا. كما كانت الأغنية الافتتاحية لبطولة كاس العالم لكرة القدم في ٢٠١٠ بجنوب إفريقيا.

أ ش أ