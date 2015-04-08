أخبار عاجلة

الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

فرنسا: إدانة ” الشاب خالد ” بتهمة سرقة أغنية “ديدي” التي حققت نجاحًا عالميًا في التسعينيات

Google+ Print
فرنسا: إدانة ” الشاب خالد ” بتهمة سرقة أغنية “ديدي” التي حققت نجاحًا عالميًا في التسعينيات فرنسا: إدانة ” الشاب خالد ” بتهمة سرقة أغنية “ديدي” التي حققت نجاحًا عالميًا في التسعينيات

أدانت محكمة باريس العليا ملك الراي الجزائري “الشاب خالد” بتهمة سرقة أغنية “ديدي” التي حققت نجاحا عالميا في مطلع التسعينيات، من المؤلف الجزائري “الشاب رباح”.

وحكمت المحكمة على “الشاب خالد” – البالغ من العمر ٥٥ عاما – في قرارها برد كل حقوق النشر الخاصة بلحن الاغنية “للشاب رباح” اعتبارا من يوليو ٢٠٠٣ بالرغم من أن تسويق الاغنية بدأ منذ ١٩٩١، نظرا لأن هذه المخالفة قد سقطت بالتقادم “جزئيا”، فضلا عن دفع تعويضات له تقدر ب ٢٠٠ الف يورو نظرا للضرر المعنوي الذي لحق به، حيث اعتبرت المحكمة أن “الشاب رباح” باعتباره الملحن الأصلي لأغنية “ديدي” قد فقد فرصة في تحقيق شهرة كبيرة ربما كانت تنتظره.

وقد أعلنت محامية الشاب خالد عن عزمها الاستئناف ضد قرار إدانة موكلها بالسرقة الأدبية.

يشار الى ان أغنية “ديدي” قد حققت واسعا في الدول العربية والعديد من القارات خاصة أوروبا، حيث احتلت مراتب متقدمة في سباق الأغنيات في فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وآسيا. كما كانت الأغنية الافتتاحية لبطولة كاس العالم لكرة القدم في ٢٠١٠ بجنوب إفريقيا.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا