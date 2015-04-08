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اليوم .. بدء الإجلاء البري للرعايا السودانيين من اليمن عبر السعودية

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اليوم .. بدء الإجلاء البري للرعايا السودانيين من اليمن عبر السعودية اليوم .. بدء الإجلاء البري للرعايا السودانيين من اليمن عبر السعودية

أعلنت اللجنة الوزارية لإجلاء السودانيين من اليمن، بدء تحرك الفوج الأول من السودانيين العائدين من اليمن، أمس الثلاثاء  والذي يضم 500 سوداني عن طريق البر بالسعودية، فضلا عن بدء إجراءات الإجلاء الجوي ابتداء من اليوم الأربعاء .

وأبدى نحو ألفي سوداني يقيمون باليمن رغبتهم في العودة إلى البلاد، إثر تعرضهم لمضايقات وصفت بأنها فردية، عقب قرار بالمشاركة في العمليات الجوية ضمن الحلف العربي (عاصفة الحزم) لوضع حد لتمرد الحوثيين على الرئيس اليمني عبد ربه منصور.

وعقد اجتماع موسع للجنة الوزارية لإجلاء السودانيين، بمقر مجلس الوزراء السوداني اليوم برئاسة وزير الدولة بالمجلس جمال محمود، حيث استمع إلى تقرير اللجنة الفنية بشأن الترتيبات الفنية التي تمت لإجلاء الرعايا السودانيين من اليمن، والاتصالات التي أجرتها الخارجية السودانية مع منظمة الهجرة الدولية.

وقال الأمين العام لجهاز تنظيم شئون المغتربين، حاج ماجد سوار،-في تصريح عقب الاجتماع- إن اللجنة وقفت على بدء عملية الإجلاء البري، حيث تحرك اليوم الثلاثاء الفوج الأول الذي يضم 500 سوداني.

وأعلن أن عمليات الإجلاء البري ستتواصل غدا، مبينا أن اللجنة اطمأنت على الترتيبات التي تمت مع منظمة الهجرة الدولية للبدء في الإجلاء الجوي بالتنسيق مع السلطات .

وأشار سوار، إلى أن اللجنة وجهت بإحكام التنسيق مع الجهات ذات الصلة كافة لإجلاء السودانيين من اليمن، واستكمال الترتيبات لاستقبال العائدين بمطار الخرطوم.

وقال إن اللجنة وجهت بإعداد خطة وبرنامج لدراسة أوضاع العائدين، ومن ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة لإدماجهم في المجتمع السوداني.
> أ ش أ

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