المتحدث باسم "الإنقاذ": صباحي والبرادعي قالا إن لقاء موسى والشاطر "لم يكن مناسبا"

كتب : محمد عاشور منذ 4 دقائق

قال خالد داوود، المتحدث الرسمي باسم جبهة الإنقاذ الوطني، إن قيادات الجبهة اتفقت على أن يتم التنسيق قبل أية لقاءات مع جهات أخرى، مشيرا إلى أن الدكتور محمد البرادعي، وحمدين صباحي، الأعضاء في الجبهة، قالا إن اجتماع عمرو موسى مع خيرت الشاطر لم يكن مناسبا.

وأضاف داوود، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم"، أن البرادعي، وصباحي، أكدا على هذا القرار، خلال الاجتماع الذي عقدته الجبهة، اليوم، بمقر حزب الوفد.

وأشار داوود إلى أن الجبهة تعلن دعمها الكامل لحمة "تمرد" سياسيا وماليا، مضيفا أن قيادات الجبهة ستشارك في مظاهرات 30 يونيه، للمطالبة بسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي.