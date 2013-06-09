علماء الأزهر يلقون محاضرات بنيجيريا بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج

كتب : أ ش أ منذ 1 دقيقة

ألقى عدد من علماء الأزهر الشريف محاضرات في المركز الثقافي المصري بنيجيريا، اليوم، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج بحضور العديد من الطلبة ورواد المركز المهتمين بالثقافة العربية والإسلامية.

وقال الدكتور سلطان فولي حسن، مدير المركز، الذي يتخذ من مدينة كانو عاصمة شمال نيجيريا مركزا له، إن المحاضرات ألقاها فضيلة الشيح محمد إسماعيل محمد إمام، عضو البعثة الأزهرية بكانو، وفضيلة الشيخ أحمد السعدي، عضو البعثة أيضا، بالإضافة إلى فضيلة الشيخ محمد عيسى، الداعية النيجيري، حيث ركزت المحاضرات على فضائل الإسراء والمعراج والعبر والعظات منها.

ونوه الدكتور سلطان باهتمام النيجيريين بمدينة كانو بالثقافة العربية والإسلامية من خلال الحضور إلى المركز الثقافي المصري بانتظام وحضور المحاضرات ودروس اللغة العربية والإسلامية.