واشنطن تكثف شحناتها من الأسلحة لدعم التحالف الذى تقوده السعودية

كثفت الولايات المتحدة شحناتها من الأسلحة لدعم التحالف الذى تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين فى اليمن، بحسب ما صرح مسؤول أمريكى بارز.

وقال أنطونى بلينكين مساعد وزير الخارجية الأمريكى للصحافيين فى الرياض أن "السعودية تبعث برسالة قوية إلى الحوثيين وحلفائهم أنه ليس باستطاعتهم السيطرة على اليمن بالقوة"، وأضاف "دعما لهذه الجهود فقد قمنا بتسريع شحنات الأسلحة".

وأضاف بعد محادثات مع وزير الدفاع السعودى محمد بن سلمان وعدد من المسؤولين السعوديين "لقد زدنا من تبادل المعلومات الاستخباراتية بيننا، وشكلنا خلية تنسيق مشتركة فى مركز العمليات السعودى".

ويقاتل الحوثيون المتحالفون مع وحدات الجيش اليمنى الموالية للرئيس السابق على عبد الله صالح، القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادى الذى فر الى العاصمة السعودية فى أواخر الشهر الماضى من ميناء عدن.

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