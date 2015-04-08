أخبار عاجلة

الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

واشنطن تكثف شحناتها من الأسلحة لدعم التحالف الذى تقوده السعودية

Google+ Print
واشنطن تكثف شحناتها من الأسلحة لدعم التحالف الذى تقوده السعودية واشنطن تكثف شحناتها من الأسلحة لدعم التحالف الذى تقوده السعودية
كثفت الولايات المتحدة شحناتها من الأسلحة لدعم التحالف الذى تقوده ضد المتمردين الحوثيين فى اليمن، بحسب ما صرح مسؤول أمريكى بارز.

وقال أنطونى بلينكين مساعد وزير الخارجية الأمريكى للصحافيين فى الرياض أن "السعودية تبعث برسالة قوية إلى الحوثيين وحلفائهم أنه ليس باستطاعتهم السيطرة على اليمن بالقوة"، وأضاف "دعما لهذه الجهود فقد قمنا بتسريع شحنات الأسلحة".

وأضاف بعد محادثات مع وزير الدفاع السعودى محمد بن سلمان وعدد من المسؤولين السعوديين "لقد زدنا من تبادل المعلومات الاستخباراتية بيننا، وشكلنا خلية تنسيق مشتركة فى مركز العمليات السعودى".

ويقاتل الحوثيون المتحالفون مع وحدات الجيش اليمنى الموالية للرئيس السابق على عبد الله صالح، القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادى الذى فر الى العاصمة السعودية فى أواخر الشهر الماضى من ميناء عدن.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية