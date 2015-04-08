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العثور على جثة شاب مقتولا فى ظروف غامضة بإحدى قرى الدقهلية

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العثور على جثة شاب مقتولا فى ظروف غامضة بإحدى قرى الدقهلية العثور على جثة شاب مقتولا فى ظروف غامضة بإحدى قرى الدقهلية
عثر أهالى قرية ميت بدر خميس التابعة لمركز المنصورة على جثة شاب مقتولا وملقى على الأرض.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء السعيد عمارة مدير مباحث المديرية بوصول بلاغ من أهالى قرية ميت بدر خميس التابعة لدائرة مركز المنصورة، بالعثور على جثة شاب، وعلى الفور انتقل الرائد رامى الطنطاوى رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالكشف تبين أن الجثة لشاب يدعى هانى قاسم قاسم 35 سنة ومقيم بقرية أويش الحجر، وعثر عليه بين قرية ميت بدر خميس وأويش الحجر ومصاب بطلق نارى نافذ فى الصدر وتم نقله إلى المستشفى العام.

تحرر محضر بالواقعة، وأمر العميد سيد خشبة بتشكيل فريق بحث لمعرفة المتورطين فى الحادث.

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مصر 365