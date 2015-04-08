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كيس قمامة يثير الذعر أمام مبنى مجلس الدولة ببنى سويف

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كيس قمامة يثير الذعر أمام مبنى مجلس الدولة ببنى سويف كيس قمامة يثير الذعر أمام مبنى مجلس الدولة ببنى سويف
أثار كيس بلاستيك الذعر بين أفراد الحراسه المكلفة بتأمين مبنى مجلس الدولة فى شارع عبدالسلام عارف بمدينة بنى سويف، مما دفعهم إلى التحفظ على السيدة التى ألقته بجوار المبنى واستدعاء سيارة وحدة المفرقعات بالحماية المدنية.

وتبين من فحصه أنه كيس ممتلئ بالقمامة ولا يوجد بداخله متفجرات، كما أكد سكان المنطقة أن السيدة متزوجة وتبلغ من العمر 30 عاما وتعانى مرضاً نفسياً ودائما ما تحمل أكياس القمامة ومخلفات منزلها وتلقيها فى أى مكان.

تم إبلاغ اللواء محمد أبوطالب مدير الأمن بالواقعة وأن البلاغ سلبى.

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مصر 365