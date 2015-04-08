أخبار عاجلة

الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

رئيس الوزراء الروسي يصل إلى بانكوك لإجراء محادثات مع نظيره التايلاندي

Google+ Print
رئيس الوزراء الروسي يصل إلى بانكوك لإجراء محادثات مع نظيره التايلاندي رئيس الوزراء الروسي يصل إلى بانكوك لإجراء محادثات مع نظيره التايلاندي

دميتري ميدفيديف رئيس الوزراء الروسي

بدأ رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية إلى تايلاند.

وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي سيرجي بريخودكو، بحسب وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية، أن ميدفيديف سيجري محادثات مع نظيره التايلاندي باترايوت تشان اوتشوي ليتم عقبها التوقيع على عدد من الوثائق.

وأوضح بريخودكو أنه من المقرر التوقيع على مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الطاقة بين وزارتي الطاقة في البلدين واتفاقية الهيئة الفيدرالية الروسية لمراقبة المخدرات وإدارة مكافحة الاتجار بالمخدرات التايلاندية.

كما سيتم التوقيع على اتفاقية بين الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة الصحية والصحة النباتية وإدارة الصيد وسلامة الأسماك المستوردة والمصدرة وتربية الأحياء المائية التايلاندية وبرنامج العمل للفترة ما بين 2015-2017 في مجال السياحة.

ومن المتوقع التوقيع على عقود تجارية، إذ ستقوم شركة السكك الحديدية الروسية بالتوقيع على مذكرة تفاهم حول إنشاء البنية التحتية لمحطات الفحم البحرية في جزيرة كاليمانتان.

وتأمل بانكوك بأن تتناول المحادثات المقبلة أكبر عدد من القضايا. وأعرب رئيس الوزراء التايلاندي عن أمله بتعزيز العلاقات التجارية مع روسيا والتوصل إلى اتفاقات قابلة للتنفيذ المباشر دون تأخير.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا