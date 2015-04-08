رئيس الوزراء الروسي يصل إلى بانكوك لإجراء محادثات مع نظيره التايلاندي

بدأ رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية إلى تايلاند.

وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي سيرجي بريخودكو، بحسب وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية، أن ميدفيديف سيجري محادثات مع نظيره التايلاندي باترايوت تشان اوتشوي ليتم عقبها التوقيع على عدد من الوثائق.

وأوضح بريخودكو أنه من المقرر التوقيع على مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الطاقة بين وزارتي الطاقة في البلدين واتفاقية الهيئة الفيدرالية الروسية لمراقبة المخدرات وإدارة مكافحة الاتجار بالمخدرات التايلاندية.

كما سيتم التوقيع على اتفاقية بين الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة الصحية والصحة النباتية وإدارة الصيد وسلامة الأسماك المستوردة والمصدرة وتربية الأحياء المائية التايلاندية وبرنامج العمل للفترة ما بين 2015-2017 في مجال السياحة.

ومن المتوقع التوقيع على عقود تجارية، إذ ستقوم شركة السكك الحديدية الروسية بالتوقيع على مذكرة تفاهم حول إنشاء البنية التحتية لمحطات الفحم البحرية في جزيرة كاليمانتان.

وتأمل بانكوك بأن تتناول المحادثات المقبلة أكبر عدد من القضايا. وأعرب رئيس الوزراء التايلاندي عن أمله بتعزيز العلاقات التجارية مع روسيا والتوصل إلى اتفاقات قابلة للتنفيذ المباشر دون تأخير.

أ ش أ