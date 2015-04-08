مايكروفون - حفيظ دراجي لـ في الجول: عن أفضل محترف عربي.. تشجيع الأهلي، ورسالة لأبو تريكة

لا يا مجيد، لا يا مجيد، سيدي الحكم، أرجوك سيدي الحكم.. أووه أووه، جوول جووول جووول.. هذه هي العلامات المسجلة لحفيظ دراجي، التي يتحدث عنها في حواره الشيق معFilGoal.com.

معلقو كرة القدم يلعبون جزء مهما من المباريات لدى الجماهير، فدائما ما ارتبطت أهداف كثيرة ومباريات مهمة بجملة قالها المعلق أو في طريقة وصفه لها.

من منا ينسى "محمود الخطيب.. كل الدنيا"، أو "يا سلام يا حازم.. يا سلام يا حسام"، وحتى مؤخرا "وينه جاريث بيل".

FilGoal.com أجرى حواراً مع حفيظ دراجي المعلق الجزائري الشهير بقنوات BeINSports وتحدث فيه عن أشياء كثيرة.

- هل تشعر بكم الناس التي تستخدم طريقتك المميزة في التعليق؟

كثيرا ما أجد الناس تلتف حولي، وتطلب مني مشاهدة فيديوهات لأشخاص يقلدوني.. دوما أحب هذه اللحظات.

وصلت لهذه المكانة بعد 27 عاما من العمل، منها 20 بالتلفزيون الجزائري وهذه هي السنة السابعة لي في beIN.. لا أنكر أنني كنت محظوظا وساعدتني الظروف أحيانا لكنني اجتهدت كثيرا.

- هل تشجع فريق أو منتخب معين ؟

أوروبيا لن أقول لكن عربيا، أحب الأهلي المصري بالطبع فهو فريق كبرنا على تتويجاته وبطولاته وتعجبني شخصية الفريق في المباريات والمواعيد الكبرى..

إذا سألت جميع العاملين في المجال الإعلامي بالوطن العربي سيقولون الكلام ذاته.

بعض الزملاء المصريين في beIN يقدمون لي الزمالك على أنه أفضل ولكن هذا النقاش ينتهي مع كل فوز جديد للأهلي على الزمالك.

بالنسبة للمنتخبات بالتأكيد بلادي الجزائر.

كذلك هناك منتخب مصر الذي كان يقوده حسن شحاتة أيضا فهو كان واحدا من أفضل المنتخبات العربية في التاريخ وخسارة أنه لم يلعب في المونديال.

قاريا أحب منتخب كوت ديفوار أيضا.

- لماذا لم يفز المنتخب الجزائري في رأيك بأمم إفريقيا على الرغم من أنه كان المرشح الأول للفوز بها بعد الأداء الرائع في المونديال؟

الجزائر كانت مرشحة نظريا لكن هذه طبيعة منتخبنا ربما يتألق في المونديال لكنه يفشل في كأس الأمم الإفريقية وهذا يعود لعدة أسباب.

لاعبونا لا يعرفون أدغال إفريقيا جيدا لم يسبق وأن لعبوا فيها كثيرا ولم يعشوا تلك الظروف، بعكس كأس العالم ظروفه متقاربة مع أوروبا التي يلعب بها القوام الأساسي للمنتخب.

ربما في البطولة المقبلة أو التي تليها يتوج منتخبنا بالبطولة بعد أن يكتسب اللاعبون الخبرة الكافية خاصة وأنهم مازالوا شباب.

- من برأيك أفضل لاعب عربي الآن؟

في رأيي هو ياسين براهيمي فهو يقدم مستويات رائعة مع بورتو هذا الموسم منذ بدايته، بصفة عامة هو الأفضل.

لكن هناك محمد صلاح أيضا منذ بداية 2015 وهو يقدم مستويات متميزة أيضا.

صلاح سعدت بانتقاله إلى فيورنتينا، هذه هي الأندية التي يستطيع لاعبونا التألق فيها خاصة في هذا السن مثل ياسين براهيمي في بورتو وإسلام سليماني في سبورتنج لشبونة.

محمد صلاح يجب أن يبقى موسمين هناك في فيورنتينا ليكتسب الخبرة وشخصية النجم ثم ينتقل إلى أندية أكبر.

هناك كذلك المغربي مهدي بنعطية لاعب بايرن ميونيخ.

هؤلاء بالإضافة للإماراتي عمر عبد الرحمن هو لاعب رائع وكذلك سفيان فيجولي لاعب فالنسيا.. هم الأفضل على الساحة الآن.

- من هي الأندية التي تستمع بمشاهدتها؟

برشلونة بالطبع فريق رائع وكذلك مباريات الدوري الإنجليزي خاصة مانشستر يونايتد وليفربول.

- ما هو أفضل هدف علقت عليه؟

هدف عنتر يحيى في مرمى منتخب مصر في المباراة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم 2010، نظرا لظروف المباراة وأهميتها وكذلك أهمية الهدف نفسه.

بلا شك كان أفضل هدف علقت عليه.

- من هم اللاعبون الذين تراهم مبالغ فيهم إعلاميا وجماهيريا؟ ومن تراه مظلوما؟

لاعبا ريال مدريد جاريث بيل وكذلك جيمس رودريجز أخذا أكثر من حقهما بعكس لاعب مثل أنخل دي ماريا الذي لا تخدمه الظروف دائما على الرغم من كونه واحد من أفضل لاعبي العالم.

- من النجم المصري الذي تعشقه، وتحب أن توجه له رسالة؟

أبو تريكة، أكثر نجم مصري الجمهور يحبه في الجزائر، وأتمنى أن أراه قريبا في ستوديوهات BeINSports مجددا.

- ما رأيك في هيكتور كوبر المدير الفني الجديد لمنتخب مصر؟ وهل تتوقع نجاحه مع الفراعنة؟

كوبر مدرب ممتاز لكن هل هو المناسب لمنتخب مصر؟ لا أملك الإجابة على هذا السؤال.

على سبيل المثال مورينيو ربما يكون أفضل مدرب بالعالم لكنه قد يفشل مع الجزائر، نجاح المدرب في بلادنا العربية يتأثر بأشياء كثيرة مثل الإعلام والجماهير ومدى صبر الجميع على نتائجه.

التكهن بنجاح هيكتور كوبر سابق لأوانه لكن بإذن الله يكون فأل خير.