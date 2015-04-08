هند صبري: أتمنى إلغاء نظام التأشيرات بين الدول العربية



> قالت الفنانة التونسية هند صبري أنها تحمست بشكل كبير لمشاركته في حملة “زووا تونس” لدعم السياحة في تونس، بعد الحادث الإرهابي الذي تعرضت له خلال الأيام القليلة الماضية.

وتوجه “صبري” خلال لقائها على فضائية “إم بي سي مصر2″ أمس الثلاثاء بالشكر لجميع الفنانين الذين استجابوا لدعوتها للمشاركة في حملة “زوروا تونس” لدعم السياحة في تونس.

وتمنت “صبري” إلغاء نظام التأشيرات بين الدول العربيتة لتسهيل السياحة بينها.

وعن المشهد السياسي في تونس، قالت “صبري” المصريون يرون الوضع السياسي في تونس أفضل والتونسيون أيضاً يرون الوضع السياسي في مصر أفضل، وأنا أرى أن هناك تقارب كبير بين الشعبين، سواء على المستوى السياسية أو الاجتماعي.