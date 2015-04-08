حظك اليوم برج القوس يوم الأربعاء 2015/4/8

يسعى برج القوس دائمًا للبحث عن معانى الحياة وهو برج حيوى محب للاستطلاع ومتفائل ويشعر بالنشاط والحيوية بشكل دائم، إلا أنه فى بعض الأحيان يكون سليط اللسان، وهذ أحد عيوبه، حسب ما قال علماء الفلك، ويتوقع محمد فرعون، خبير الأبراج، إن برج القوس يمر هذه الأيام بأزمة مالية ومن الأفضل له عدم البدء فى أى مشروع جديد، حتى لا تكبله الديون، وبالرغم من ذلك فإن مستقبله المهنى سوف يكون اليوم فى حالة جيدة نتيجة قدرته على إنجاز المهام التى يطلبها رؤساؤه منه. توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية

>يتقدم مستقبلك المهنى بشكل جيد، ويمكنك اتخاذ القرارات المهمة التى كنت تتجنبها، وبالرغم من مشكلاتك المادية التى تمر بها حاليًا فإنك سوف تستطيع حلها قريبًا، لذا يجب ألا تبدأ فى أى مشروعات جديدة فى عملك الآن. توقعات فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية

>تمر بمرحلة حرجة مع شريك حياتك، لأن لسانك السليط أحيانًا يجعلك تجرح مشاعره دون أن تشعر، لذا فكر جيدًا قبل أن تنطق بأى كلمة، لأنه لن يتقبل منك أى جرح جديد تسببه له، وعلى مستوى أصدقائك فإنك صديق وفى ومخلص وتحافظ على أصدقائك، وهذه صفات يحبها المقربون منك.

شبكةعيونالإخبارية

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