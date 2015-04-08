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حظك اليوم برج الحمل يوم الأربعاء 2015/4/8

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حظك اليوم برج الحمل يوم الأربعاء 2015/4/8 حظك اليوم برج الحمل يوم الأربعاء 2015/4/8
يتميز أصحاب برج الحمل بأنهم شخصيات مستقلة ومتفائلة وتنظر للحياة بأمل وإشراق مع لمحة من الخيال، كما أنه صديق مخلص و"صاحب صاحبه"، وهذه أبرز صفات هذا البرج، حسب ما يرى علماء الفلك والأبراج، وتتوقع ماجى فرح، خبيرة الفلك، لبرج الحمل اليوم الأربعاء أن يحدث تغييرًا للأفضل فى حياتك العملية والمهنية، وأن هناك فرصة جيدة للترقى فى عملك أو قد تذهب لعمل جديد أفضل وتحقق فيه النجاح والتميز.

توقع ماجى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية


>اليوم أنت تمتلك طاقة إيجابية تنعكس على علاقاتك الاجتماعية، كما تمتلك قدرة على تشجيع الآخرين، لذا قم بهذا الأمر مع زملائك وأصدقائك وكل المقربين منك، وقم أيضًا بإطلاع كل أصدقائك وأقاربك على أحلامك التى ترغب فى تحقيقها، حتى يقدموا لك النصح والتشجيع لتحقيق أهدافك فى أسرع وقت.

رؤية ماجى فرح لأصحاب برج الحمل على مستوى العمل


>ترى خبيرة الأبراج ماجى فرح أن هناك فرصًا قوية اليوم لأصحاب برج الحمل للترقى فى عملهم أو العثور على وظيفة أحلامهم، لذا يجب أن تثق بنفسك حتى تستطيع أن تقتنص هذه الفرص، فلن يتأثر مستقبلك المهنى نتيجة سعيك لتحقيق أحلامك وأهدافك، لذا يجب أن تتمسك بهذه الأحلام.

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مصر 365

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