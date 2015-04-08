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حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأربعاء 2015/4/8

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حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأربعاء 2015/4/8 حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأربعاء 2015/4/8
أصحاب يتصفون دائمًا بأنهم أصحاب شخصيات متناقضة، فلا تتوقع رد فعلهم تجاه أى موقف، وهم يتميزون بسرعة البديهة وحدة الذكاء مع الحساسية فى الوقت ذاته، وعن حظ برج الجوزاء اليوم تتوقع ماجى فرح، خبيرة الفلك، أن فشل مشاريعك الجديدة التى تقوم بها فى العمل سوف يسبب لك آثارًا نفسية سلبية، لذا فلا تيأس لأن المستقبل ما زال بين يديك، ولا تتسم بالغرور فى حياتك العاطفية والاجتماعية.

على مستوى العمل والمال


>لا تكن مغرورًا وأنانيًا، فأهداف العمل فى المجموعة اليوم أهم من طموحك الشخصي، كما أنك لديك إمكانية أن تصبح شخصية مهمة للتواصل بين الزملاء، وهو ما سيجعلك شخصًا لا غنى عنك بالنسبة للكثير من الزملاء فى العمل.

على مستوى العلاقات العاطفية:


>كف عن غرورك فى الاعتراف بأخطائك مع شريك حياتك، لأنه اليوم قد يفصح لك عن فشله فى إصلاحك وتغييرك للأفضل، ومساعدتك على توضيح مشاعرك، ويبدو أن غرورك يؤثر على علاقتك بأصدقائك، الذين قد يبتعدون عنك بسبب هذا الأمر، فكن حذرًا.

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مصر 365

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