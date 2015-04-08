حظك اليوم برج السرطان يوم الأربعاء 2015/4/8

برج السرطان شخصية حالمة وحساسة وعاطفية للغاية، من أهم صفاته الإخلاص لمن حوله، والأسرة والأبناء هما أحد أولوياته فى الحياة، حسب ما يرى خبراء الفلك، وتتوقع خبيرة الفلك ماجى فرح، أنك سوف تواجه بعض المشاكل فى العمل اليوم، إلا أنك يجب أن تفكر بتأنى قبل اتخاذ أى قرار وأن تنظر إلى انتكاساتك فى عملك على أنها فرص قوية للتغيير للأفضل، حتى تخرج من اليأس الذى يسيطر عليك حاليًا.إعلان - Ads إعلان - Ads
>تنصح خبيرة الفلك بضرورة أن تحتفظ بهدوئك لمواجهة المشكلات فى العمل التى تبدو مستحيلة الحل للوهلة الأولى، ولكن سيأتى حل جديد لها من مدخل جديد، لذا تقبل النصائح من الآخرين مع إبداء المرونة فى التعامل لحل مشاكلك.
>قد تواجه مشكلة بسيطة مع شريك حياتك، ولكنك سرعان ما تحلها، لذا ركز على الاحتفاظ بما تبقى من هدوئك لكى تتعامل مع الخلافات الحادة مع مراعاة الأخذ بوجهة نظر شريك حياتك.
توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية
>تنصح خبيرة الفلك بضرورة أن تحتفظ بهدوئك لمواجهة المشكلات فى العمل التى تبدو مستحيلة الحل للوهلة الأولى، ولكن سيأتى حل جديد لها من مدخل جديد، لذا تقبل النصائح من الآخرين مع إبداء المرونة فى التعامل لحل مشاكلك.
توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى العلاقات العاطفية
>قد تواجه مشكلة بسيطة مع شريك حياتك، ولكنك سرعان ما تحلها، لذا ركز على الاحتفاظ بما تبقى من هدوئك لكى تتعامل مع الخلافات الحادة مع مراعاة الأخذ بوجهة نظر شريك حياتك.