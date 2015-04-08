حظك اليوم برج العقرب يوم الأربعاء 2015/4/8

يتميز برج العقرب بـأنه صاحب شخصية موزونة وهادئة تختبئ خلف قلب طيب نابض بالانفعالات، لا يظهر مشاعره للعلن، وهو صديق مخلص ووفى يحب مساعدة الآخرين، وعن حظ برج العقرب اليوم يرى محمد فرعون، خبير الأبراج، أنه يتمتع بحماسة شديدة وثقة فى النفس تميزه عن غيره وتجعله متميزًا فى كل جوانب حياته، فهو إنسان متفائل ويمتلك الكثير من الأحلام يستطيع تحقيقها بفضل إصراره على تحقيقها، وسوف تستطيع أيضًا مواجهة بعض المواقف التى ستختبرك اليوم إلى أقصى حد، ومن المهم ألا تفقد الثقة فى قدراتك.إعلان - Ads إعلان - Ads
>تحقق نجاحًا كبيرًا من الناحية المهنية، حيث إن حماستك ورغبتك فى تحقيق أهدافك وإصرارك عليها، تمكنك من تحقيقها بشكل كبير، أما إذا صادفتك بعض المشكلات فيجب أن تمتنع عن اتخاذ القرارات السريعة وتحدد أولوياتك مع التفكير فى حلول لهذه المشكلات بأساليب غير تقليدية.
>تبدأ فى علاقة عاطفية جديدة ولكنها غير جدية، لذلك لا تكملها، وابدأ فى التفكير فى الحب الحقيقى الذى تبحث عنه منذ سنوات طويلة، وعلى مستوى علاقاتك الاجتماعية، فأنت تفكر فى القيام ببعض الأنشطة الاجتماعية والخيرية فى أوقات فراغك.
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توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية
>تحقق نجاحًا كبيرًا من الناحية المهنية، حيث إن حماستك ورغبتك فى تحقيق أهدافك وإصرارك عليها، تمكنك من تحقيقها بشكل كبير، أما إذا صادفتك بعض المشكلات فيجب أن تمتنع عن اتخاذ القرارات السريعة وتحدد أولوياتك مع التفكير فى حلول لهذه المشكلات بأساليب غير تقليدية.
توقعات فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية
>تبدأ فى علاقة عاطفية جديدة ولكنها غير جدية، لذلك لا تكملها، وابدأ فى التفكير فى الحب الحقيقى الذى تبحث عنه منذ سنوات طويلة، وعلى مستوى علاقاتك الاجتماعية، فأنت تفكر فى القيام ببعض الأنشطة الاجتماعية والخيرية فى أوقات فراغك.
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