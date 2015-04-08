حظك اليوم برج الحوت يوم الأربعاء 2015/4/8

برج الحوت يتميز بشخصية متفهمة وراقية وحنونة، مع تقبل الآخرين بسهولة والتعاطف معهم علاوة على حسه وذوقه العالى، وهو يحب الحياة والرقص والغناء والموسيقى.. وعن حظ برج الحوت اليوم الأربعاء، يرى محمد فرعون، خبير الفلك، أنك يجب أن تنغمس مع عائلتك وتشارك فى الحوارات معهم، وهو ما يلقى استحسانًا وترحابًا حارًا من جميع أفراد أسرتك، خاصة إذا كان هناك أى خلافات عائلية فى الفترة الماضية، مضيفًا أن العمل لفترات طويلة ليس مهمًا بقدر أهمية التركيز على التفاصيل الصغيرة.إعلان - Ads إعلان - Ads
>يلتمس زملاء العمل دعمك ونصيحتك فيما يخص المشروعات الجماعية، والتى تمتلك مهارات خاصة لها، لذا يجب أن تظل متواضعًا معهم، حتى تحصل على تقديرهم واحترامهم وحبهم، واعلم أن التركيز فى عملك يساعدك على إنجاز المهام بسرعة.
>كن متفهمًا للظروف التى يمر بها شريك حياتك فى الفترة الحالية، وقف بجانبه، حتى يقدر لك هذا الأمر فيما بعد، كما يوجد تناغم بينك وبين البيئة المحيطة بك، ويبدو أن الأضواء تحيط بك أكثر من المعتاد.
>
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية
>يلتمس زملاء العمل دعمك ونصيحتك فيما يخص المشروعات الجماعية، والتى تمتلك مهارات خاصة لها، لذا يجب أن تظل متواضعًا معهم، حتى تحصل على تقديرهم واحترامهم وحبهم، واعلم أن التركيز فى عملك يساعدك على إنجاز المهام بسرعة.
توقعات فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية
>كن متفهمًا للظروف التى يمر بها شريك حياتك فى الفترة الحالية، وقف بجانبه، حتى يقدر لك هذا الأمر فيما بعد، كما يوجد تناغم بينك وبين البيئة المحيطة بك، ويبدو أن الأضواء تحيط بك أكثر من المعتاد.
>