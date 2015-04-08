أخبار عاجلة

الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الجدى يوم الأربعاء 2015/4/8

Google+ Print
حظك اليوم برج الجدى يوم الأربعاء 2015/4/8 حظك اليوم برج الجدى يوم الأربعاء 2015/4/8
أصحاب برج الجدى يتميزون بأنهم شخصيات عملية محبة للحياة يتمسكون بالقيم والتقاليد ويجب الإطلاع على كل شىء من حوله ليجمع معلومات عن كل شىء ويكون ثقافة عامة وهو من أكثر الأبراج جدية واستقلالاً فى الحياة.. وعن حظ هذا البرج اليوم الأربعاء، يتوقع محمد فرعون، خبير الفلك، أن يواجه مشكلات عديدة فى عمله وحياته ولكن يجب أن يتحلى بالصبر والمرونة لحل هذه المشاكل، كما أنك قريبًا ستخرج من أزمتك الحالية بدروس تتعلم منها فى حياتك.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية


>يتعرض مستقبلك المهنى لبعض العقبات والمشكلات، حيث يتم تقييم أداؤك فى العمل بدقة لذا يجب أن تركز جيدًا فى عملك، حتى لا يتصيد لك رئيسك فى العمل الأخطاء ويقلل من شأنك أمام زملائك، كما أن حل هذه الأزمة سيكون فى أقرب وقت، ولكن يجب أن تتحلى بالصبر والحكمة فى الوقت الحالى.

توقعات فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الأمور العاطفية


>يتوقع فرعون أن كلمة منك قد تجرح مشاعر شريك حياتك وتكون السبب فى تخليه عنك، لذا دقق فى اختيار كلماتك جيدًا، وإذا كنت تواجه مشكلات مع أصدقائك فإن الوقت لم يحن بعد لحل هذه الخلافات، لأن لديك كثير من المشكلات الأخرى فى حياتك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى