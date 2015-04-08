حظك اليوم برج الجدى يوم الأربعاء 2015/4/8

أصحاب برج الجدى يتميزون بأنهم شخصيات عملية محبة للحياة يتمسكون بالقيم والتقاليد ويجب الإطلاع على كل شىء من حوله ليجمع معلومات عن كل شىء ويكون ثقافة عامة وهو من أكثر الأبراج جدية واستقلالاً فى الحياة.. وعن حظ هذا البرج اليوم الأربعاء، يتوقع محمد فرعون، خبير الفلك، أن يواجه مشكلات عديدة فى عمله وحياته ولكن يجب أن يتحلى بالصبر والمرونة لحل هذه المشاكل، كما أنك قريبًا ستخرج من أزمتك الحالية بدروس تتعلم منها فى حياتك. توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية

>يتعرض مستقبلك المهنى لبعض العقبات والمشكلات، حيث يتم تقييم أداؤك فى العمل بدقة لذا يجب أن تركز جيدًا فى عملك، حتى لا يتصيد لك رئيسك فى العمل الأخطاء ويقلل من شأنك أمام زملائك، كما أن حل هذه الأزمة سيكون فى أقرب وقت، ولكن يجب أن تتحلى بالصبر والحكمة فى الوقت الحالى. توقعات فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الأمور العاطفية

>يتوقع فرعون أن كلمة منك قد تجرح مشاعر شريك حياتك وتكون السبب فى تخليه عنك، لذا دقق فى اختيار كلماتك جيدًا، وإذا كنت تواجه مشكلات مع أصدقائك فإن الوقت لم يحن بعد لحل هذه الخلافات، لأن لديك كثير من المشكلات الأخرى فى حياتك.

شبكةعيونالإخبارية

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