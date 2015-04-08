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حظك اليوم برج الثور يوم الأربعاء 2015/4/8

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حظك اليوم برج الثور يوم الأربعاء 2015/4/8 حظك اليوم برج الثور يوم الأربعاء 2015/4/8
مولود برج الثور يتميز بشخصية قوية وفكر موزون وعقلانى مع قلب ناضج، وهو شخصية كلاسيكية لا تحب المخاطرة والمغامرة وتتخذ خطواتها بحساب، أما عن حظ برج الثور اليوم الأربعاء، ترى خبيرة الأبراج، ماجى فرح، أن اليوم هو الأنسب لاستعادة علاقتك بأصدقائك وزملائك وكل من حولك، لما تتمتع به اليوم من قدرة عالية على تحقيق التواصل الاجتماعى والصفاء الذهني، مع ضرورة الاستماع لمن حولك فى كل ما يقدمونه لك من نصائح.

توقعات ماجى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى


>إنه يوم جديد لإعادة الحيوية فى علاقتك مع شريك حياتك، من خلال الخروج سوياً أو الذهاب لحفل سوياً أو رحلة خلوية، وهى فرصة لـ"لم الشمل" أيضًا مع أصدقائك من خلال اتصال هاتفى أو الخروج سويًا.

على مستوى العمل


>ترى ماجى فرح، خبيرة الأبراج، أن زملائك فى العمل يتعاملون معك بود وإحترام، كما أنك تعمل بفعالية عالية من خلال روح الفريق، ويتضح ذلك أثناء إنجاز العديد من المهام الجماعية.

على مستوى الصحة


>إهمالك لصحتك على حساب عملك سيصيبك بالإجهاد والقلق والإعياء، لذا عليك بالحفاظ على صحتك وممارسة الرياضة مع عمل نظام غذائى متوازن.
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مصر 365

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