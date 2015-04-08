حظك اليوم برج الدلو يوم الأربعاء 2015/4/8

يتميز برج الدلو بأنه شخصية تقدم نفسها بطريقتين مختلفتين، فمن الممكن أن تراه خجولاً وهادئًا، وفى نفس الوقت عاصفًا وغريب الأطوار وحيويًا، وهو عقلانى ويحب مساعدة الآخرين.. أما عن حظ برج الدلو اليوم، فيرى محمد فرعون، خبير الفلك، أنك اليوم تتفاهم مع جميع من حولك بأسلوب جيد، وتمتلك طاقة إيجابية كبيرة تساعدك على استرجاع هدوئك الداخلى الذى افتقدته منذ فترة طويلة، لذا استمتع بهذه الفترة التى يعكس لك الجميع تعاطفهم معك فيها.إعلان - Ads إعلان - Ads
>يحقق لك العمل الجماعى مع زملائك نجاحًا كبيرًا وإنتاجية أغلى، كما تقوم بتقوية علاقاتك بزملائك وتقديم المساعدة لهم كلما أمكن، كما أنهم سيتعاطفون معك إذا واجهت أى مشاكل فى الأيام المقبلة.
>ينصحك فرعون بأن تكون أكثر ودًا وتفاهمًا مع الحبيب، حتى لا تقع فى مشاكل معه، وتصبح حياتك غير سعيدة على الإطلاق، أما بخصوص علاقاتك الاجتماعية، فأنت تمر بفترة ركود وجمود فى التفكير وتراودك أفكار سوداء فى علاقتك بأصدقائك.
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية
>يحقق لك العمل الجماعى مع زملائك نجاحًا كبيرًا وإنتاجية أغلى، كما تقوم بتقوية علاقاتك بزملائك وتقديم المساعدة لهم كلما أمكن، كما أنهم سيتعاطفون معك إذا واجهت أى مشاكل فى الأيام المقبلة.
توقعات فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية
>ينصحك فرعون بأن تكون أكثر ودًا وتفاهمًا مع الحبيب، حتى لا تقع فى مشاكل معه، وتصبح حياتك غير سعيدة على الإطلاق، أما بخصوص علاقاتك الاجتماعية، فأنت تمر بفترة ركود وجمود فى التفكير وتراودك أفكار سوداء فى علاقتك بأصدقائك.