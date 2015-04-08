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حظك اليوم برج الأسد يوم الأربعاء 2015/4/8

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حظك اليوم برج الأسد يوم الأربعاء 2015/4/8 حظك اليوم برج الأسد يوم الأربعاء 2015/4/8
برج الأسد من الأبراج التى تتميز بشخصياتها القوية وحس القيادة، فهو واثق من نفسه قادر على اتخاذ قراراته بحزم وقوى وشجاع، حسب خبراء علم الفلك، أما عن حظ برج الأسد اليوم الأربعاء، ترى ماجى فرح، أنك سوف تحقق نجاحًا كبيرًا فى العمل اليوم، حتى وإن لم يظهر لك الآخرون ذلك، كما أنك تستغل الوقت لإنجاز عمل كنت تحاول القيام به منذ فترة.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية


>تستطيع اليوم إنجاز أى شىء فى العمل، فأنت توجه المشروعات بسهولة لحين الانتهاء منها بنجاح، سوف تلاحظ مدى إيجابية ردود أفعال الآخرين المحيطين بك تجاه هالة النجاح التى تحيطك، ولكن يجب أن تظل متواضعًا، كما أنه سوف يفيدك أن تظل مستعدًا لمساعدة ودعم الآخرين.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الأمور العاطفية


>حان الوقت للبحث عن حبك الحقيقي، لقد انتهى وقت الكسل والتردد، فطاقتك لا تعرف الحدود، لذا استغلها فى البحث عن شريك الحياة الذى ستكمل معه أيامك المقبلة.

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مصر 365

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