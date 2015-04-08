حظك اليوم برج الميزان يوم الأربعاء 2015/4/8

يتميز برج الميزان بأن شعاره التوازن بين كل جوانب حياته، وهو عادل يحب الناس ويكره الوحدة، كما أن شخصيته الجذابة وأسلوبه الراقى تجذب الآخرين إليه، وعن حظ برج الميزان يرى محمد فرعون، خبير الفلك، أنك تعيش حياتك للعمل وتحقيق النجاح فيه فقط ولكن يأتى هذا الأمر على حساب حياتك الشخصية وعلاقتك بشريك حياتك، ويجب عليك أن تهدأ قليلاً لتستمتع بنجاحك، فأنت تسعى بمثابرة شديدة ويجب أن تتقبل الانتكاسات فى أى وقت نتيجة تسرعك. توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية

>لا تجعل عملك يسيطر على كل جوانب حياتك بالسلب، وكن متواضعًا مع زملائك، ولا تبالغ فى ردود فعلك أثناء المناقشات فى العمل، وكن حذرًا فى أسلوب نقاشك مع رؤسائك وزملائك،، كما أن موهبتك فى الحصول على الدعم من الآخرين تعزز موقفك وتوصلك للنجاح أيضًا. توقعات فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الأمور العاطفية

>تحتل الصداقة مركزًا مهمًا فى حياتك، ما يجعل إخلاصك لأصدقائك محط أنظار الآخرين، كما أن علاقتك بشريك حياتك تواجه بعض المشكلات نتيجة إهمالك له وإهتمامك بالعمل، لذا يجب أن تفرغ وقتًا لشريكك فى الحياة.

شبكةعيونالإخبارية

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