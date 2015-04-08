توقعات الأبراج الأربعاء 2015/4/8

حظك اليوم برج الحمل يوم الأربعاء 2015/4/8

يتميز أصحاب برج الحمل بأنهم شخصيات مستقلة ومتفائلة وتنظر للحياة بأمل وإشراق مع لمحة من الخيال، كما أنه صديق مخلص و"صاحب صاحبه"، وهذه أبرز صفات هذا البرج، حسب ما يرى علماء الفلك والأبراج، وتتوقع ماجى فرح، خبيرة الفلك، لبرج الحمل اليوم الأربعاء أن يحدث تغييرًا للأفضل فى حياتك العملية والمهنية، وأن هناك فرصة جيدة للترقى فى عملك أو قد تذهب لعمل جديد أفضل وتحقق فيه النجاح والتميز.

توقع ماجى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية

رؤية ماجى فرح لأصحاب برج الحمل على مستوى العمل

حظك اليوم برج الثور يوم الأربعاء 2015/4/8

>اليوم أنت تمتلك طاقة إيجابية تنعكس على علاقاتك الاجتماعية، كما تمتلك قدرة على تشجيع الآخرين، لذا قم بهذا الأمر مع زملائك وأصدقائك وكل المقربين منك، وقم أيضًا بإطلاع كل أصدقائك وأقاربك على أحلامك التى ترغب فى تحقيقها، حتى يقدموا لك النصح والتشجيع لتحقيق أهدافك فى أسرع وقت.>ترى خبيرة الأبراج ماجى فرح أن هناك فرصًا قوية اليوم لأصحاب برج الحمل للترقى فى عملهم أو العثور على وظيفة أحلامهم، لذا يجب أن تثق بنفسك حتى تستطيع أن تقتنص هذه الفرص، فلن يتأثر مستقبلك المهنى نتيجة سعيك لتحقيق أحلامك وأهدافك، لذا يجب أن تتمسك بهذه الأحلام.

مولود برج الثور يتميز بشخصية قوية وفكر موزون وعقلانى مع قلب ناضج، وهو شخصية كلاسيكية لا تحب المخاطرة والمغامرة وتتخذ خطواتها بحساب، أما عن حظ برج الثور اليوم الأربعاء، ترى خبيرة الأبراج، ماجى فرح، أن اليوم هو الأنسب لاستعادة علاقتك بأصدقائك وزملائك وكل من حولك، لما تتمتع به اليوم من قدرة عالية على تحقيق التواصل الاجتماعى والصفاء الذهني، مع ضرورة الاستماع لمن حولك فى كل ما يقدمونه لك من نصائح.

توقعات ماجى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى

على مستوى العمل

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأربعاء 2015/4/8

>إنه يوم جديد لإعادة الحيوية فى علاقتك مع شريك حياتك، من خلال الخروج سوياً أو الذهاب لحفل سوياً أو رحلة خلوية، وهى فرصة لـ"لم الشمل" أيضًا مع أصدقائك من خلال اتصال هاتفى أو الخروج سويًا.>ترى ماجى فرح، خبيرة الأبراج، أن زملائك فى العمل يتعاملون معك بود وإحترام، كما أنك تعمل بفعالية عالية من خلال روح الفريق، ويتضح ذلك أثناء إنجاز العديد من المهام الجماعية.>إهمالك لصحتك على حساب عملك سيصيبك بالإجهاد والقلق والإعياء، لذا عليك بالحفاظ على صحتك وممارسة الرياضة مع عمل نظام غذائى متوازن.

أصحاب برج الجوزاء يتصفون دائمًا بأنهم أصحاب شخصيات متناقضة، فلا تتوقع رد فعلهم تجاه أى موقف، وهم يتميزون بسرعة البديهة وحدة الذكاء مع الحساسية فى الوقت ذاته، وعن حظ برج الجوزاء اليوم تتوقع ماجى فرح، خبيرة الفلك، أن فشل مشاريعك الجديدة التى تقوم بها فى العمل سوف يسبب لك آثارًا نفسية سلبية، لذا فلا تيأس لأن المستقبل ما زال بين يديك، ولا تتسم بالغرور فى حياتك العاطفية والاجتماعية.

على مستوى العمل والمال

على مستوى العلاقات العاطفية:

حظك اليوم برج السرطان يوم الأربعاء 2015/4/8

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى العلاقات العاطفية

حظك اليوم برج الأسد يوم الأربعاء 2015/4/8

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج العذراء يوم الأربعاء 2015/4/8

>لا تكن مغرورًا وأنانيًا، فأهداف العمل فى المجموعة اليوم أهم من طموحك الشخصي، كما أنك لديك إمكانية أن تصبح شخصية مهمة للتواصل بين الزملاء، وهو ما سيجعلك شخصًا لا غنى عنك بالنسبة للكثير من الزملاء فى العمل.>كف عن غرورك فى الاعتراف بأخطائك مع شريك حياتك، لأنه اليوم قد يفصح لك عن فشله فى إصلاحك وتغييرك للأفضل، ومساعدتك على توضيح مشاعرك، ويبدو أن غرورك يؤثر على علاقتك بأصدقائك، الذين قد يبتعدون عنك بسبب هذا الأمر، فكن حذرًا.>برج السرطان شخصية حالمة وحساسة وعاطفية للغاية، من أهم صفاته الإخلاص لمن حوله، والأسرة والأبناء هما أحد أولوياته فى الحياة، حسب ما يرى خبراء الفلك، وتتوقع خبيرة الفلك ماجى فرح، أنك سوف تواجه بعض المشاكل فى العمل اليوم، إلا أنك يجب أن تفكر بتأنى قبل اتخاذ أى قرار وأن تنظر إلى انتكاساتك فى عملك على أنها فرص قوية للتغيير للأفضل، حتى تخرج من اليأس الذى يسيطر عليك حاليًا.>تنصح خبيرة الفلك بضرورة أن تحتفظ بهدوئك لمواجهة المشكلات فى العمل التى تبدو مستحيلة الحل للوهلة الأولى، ولكن سيأتى حل جديد لها من مدخل جديد، لذا تقبل النصائح من الآخرين مع إبداء المرونة فى التعامل لحل مشاكلك.>قد تواجه مشكلة بسيطة مع شريك حياتك، ولكنك سرعان ما تحلها، لذا ركز على الاحتفاظ بما تبقى من هدوئك لكى تتعامل مع الخلافات الحادة مع مراعاة الأخذ بوجهة نظر شريك حياتك.>برج الأسد من الأبراج التى تتميز بشخصياتها القوية وحس القيادة، فهو واثق من نفسه قادر على اتخاذ قراراته بحزم وقوى وشجاع، حسب خبراء علم الفلك، أما عن حظ برج الأسد اليوم الأربعاء، ترى ماجى فرح، أنك سوف تحقق نجاحًا كبيرًا فى العمل اليوم، حتى وإن لم يظهر لك الآخرون ذلك، كما أنك تستغل الوقت لإنجاز عمل كنت تحاول القيام به منذ فترة.>تستطيع اليوم إنجاز أى شىء فى العمل، فأنت توجه المشروعات بسهولة لحين الانتهاء منها بنجاح، سوف تلاحظ مدى إيجابية ردود أفعال الآخرين المحيطين بك تجاه هالة النجاح التى تحيطك، ولكن يجب أن تظل متواضعًا، كما أنه سوف يفيدك أن تظل مستعدًا لمساعدة ودعم الآخرين.>حان الوقت للبحث عن حبك الحقيقي، لقد انتهى وقت الكسل والتردد، فطاقتك لا تعرف الحدود، لذا استغلها فى البحث عن شريك الحياة الذى ستكمل معه أيامك المقبلة.

خدوم.. حسه الإنسانى عالٍ.. يحب مساعدة الآخرين دون تردد.. يفكر بتأنى قبل اتخاذ القرارات، هذه هى أهم صفات برج العذراء، وترى ماجى فرح، خبيرة الفلك والأبراج، أن حظ برج العذراء اليوم أنك يحب ألا تدع تزايد المشكلات التى تواجهها تضغط على حياتك، وقم بالتصرف وحل المشكلة فورًا حتى لا تتعقد وتصبح صعبة فى حلها، ولا تخف من قبول المساعدة من الآخرين.

توقع ماجى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية

على مستوى الحياة العاطفية

حظك اليوم برج الميزان يوم الأربعاء 2015/4/8

>تتوقع ماجى أنك تعيش فى حالة من القلق نتيجة المشكلات التى تمر بها فى حياتك، ما قد يعيقك عن تحقيق أعمالك وإنجازها، لذا يجب أن تتحلى بالصبر وتبحث عن حلول فورية للمشكلات بدلاً من تفاقمها، كما أن عملك قد ينتقد اليوم بطريقة قاسية، لذا يجب أن تحاول إنجاز أعمالك دن أن يأخذ عليك أحد أية ملاحظات.>أنت اليوم تعيش فى حالة من الاستقرار العاطفى، حيث ترتاح للأسلوب الجديد الذى تتعامل به مع شريك حياتك، كما أن حياتك الاجتماعية اليوم مليئة بالأشخاص الذين يحاولون تخفيف الهموم عنك والوقوف بجانبك لمواجهة مشاكلك فى العمل.

يتميز برج الميزان بأن شعاره التوازن بين كل جوانب حياته، وهو عادل يحب الناس ويكره الوحدة، كما أن شخصيته الجذابة وأسلوبه الراقى تجذب الآخرين إليه، وعن حظ برج الميزان يرى محمد فرعون، خبير الفلك، أنك تعيش حياتك للعمل وتحقيق النجاح فيه فقط ولكن يأتى هذا الأمر على حساب حياتك الشخصية وعلاقتك بشريك حياتك، ويجب عليك أن تهدأ قليلاً لتستمتع بنجاحك، فأنت تسعى بمثابرة شديدة ويجب أن تتقبل الانتكاسات فى أى وقت نتيجة تسرعك.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج العقرب يوم الأربعاء 2015/4/8

>لا تجعل عملك يسيطر على كل جوانب حياتك بالسلب، وكن متواضعًا مع زملائك، ولا تبالغ فى ردود فعلك أثناء المناقشات فى العمل، وكن حذرًا فى أسلوب نقاشك مع رؤسائك وزملائك،، كما أن موهبتك فى الحصول على الدعم من الآخرين تعزز موقفك وتوصلك للنجاح أيضًا.>تحتل الصداقة مركزًا مهمًا فى حياتك، ما يجعل إخلاصك لأصدقائك محط أنظار الآخرين، كما أن علاقتك بشريك حياتك تواجه بعض المشكلات نتيجة إهمالك له وإهتمامك بالعمل، لذا يجب أن تفرغ وقتًا لشريكك فى الحياة.

يتميز برج العقرب بـأنه صاحب شخصية موزونة وهادئة تختبئ خلف قلب طيب نابض بالانفعالات، لا يظهر مشاعره للعلن، وهو صديق مخلص ووفى يحب مساعدة الآخرين، وعن حظ برج العقرب اليوم يرى محمد فرعون، خبير الأبراج، أنه يتمتع بحماسة شديدة وثقة فى النفس تميزه عن غيره وتجعله متميزًا فى كل جوانب حياته، فهو إنسان متفائل ويمتلك الكثير من الأحلام يستطيع تحقيقها بفضل إصراره على تحقيقها، وسوف تستطيع أيضًا مواجهة بعض المواقف التى ستختبرك اليوم إلى أقصى حد، ومن المهم ألا تفقد الثقة فى قدراتك.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج القوس يوم الأربعاء 2015/4/8

>تحقق نجاحًا كبيرًا من الناحية المهنية، حيث إن حماستك ورغبتك فى تحقيق أهدافك وإصرارك عليها، تمكنك من تحقيقها بشكل كبير، أما إذا صادفتك بعض المشكلات فيجب أن تمتنع عن اتخاذ القرارات السريعة وتحدد أولوياتك مع التفكير فى حلول لهذه المشكلات بأساليب غير تقليدية.>تبدأ فى علاقة عاطفية جديدة ولكنها غير جدية، لذلك لا تكملها، وابدأ فى التفكير فى الحب الحقيقى الذى تبحث عنه منذ سنوات طويلة، وعلى مستوى علاقاتك الاجتماعية، فأنت تفكر فى القيام ببعض الأنشطة الاجتماعية والخيرية فى أوقات فراغك.

يسعى برج القوس دائمًا للبحث عن معانى الحياة وهو برج حيوى محب للاستطلاع ومتفائل ويشعر بالنشاط والحيوية بشكل دائم، إلا أنه فى بعض الأحيان يكون سليط اللسان، وهذ أحد عيوبه، حسب ما قال علماء الفلك، ويتوقع محمد فرعون، خبير الأبراج، إن برج القوس يمر هذه الأيام بأزمة مالية ومن الأفضل له عدم البدء فى أى مشروع جديد، حتى لا تكبله الديون، وبالرغم من ذلك فإن مستقبله المهنى سوف يكون اليوم فى حالة جيدة نتيجة قدرته على إنجاز المهام التى يطلبها رؤساؤه منه.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الجدى يوم الأربعاء 2015/4/8

>يتقدم مستقبلك المهنى بشكل جيد، ويمكنك اتخاذ القرارات المهمة التى كنت تتجنبها، وبالرغم من مشكلاتك المادية التى تمر بها حاليًا فإنك سوف تستطيع حلها قريبًا، لذا يجب ألا تبدأ فى أى مشروعات جديدة فى عملك الآن.>تمر بمرحلة حرجة مع شريك حياتك، لأن لسانك السليط أحيانًا يجعلك تجرح مشاعره دون أن تشعر، لذا فكر جيدًا قبل أن تنطق بأى كلمة، لأنه لن يتقبل منك أى جرح جديد تسببه له، وعلى مستوى أصدقائك فإنك صديق وفى ومخلص وتحافظ على أصدقائك، وهذه صفات يحبها المقربون منك.

أصحاب برج الجدى يتميزون بأنهم شخصيات عملية محبة للحياة يتمسكون بالقيم والتقاليد ويجب الإطلاع على كل شىء من حوله ليجمع معلومات عن كل شىء ويكون ثقافة عامة وهو من أكثر الأبراج جدية واستقلالاً فى الحياة.. وعن حظ هذا البرج اليوم الأربعاء، يتوقع محمد فرعون، خبير الفلك، أن يواجه مشكلات عديدة فى عمله وحياته ولكن يجب أن يتحلى بالصبر والمرونة لحل هذه المشاكل، كما أنك قريبًا ستخرج من أزمتك الحالية بدروس تتعلم منها فى حياتك.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الدلو يوم الأربعاء 2015/4/8

>يتعرض مستقبلك المهنى لبعض العقبات والمشكلات، حيث يتم تقييم أداؤك فى العمل بدقة لذا يجب أن تركز جيدًا فى عملك، حتى لا يتصيد لك رئيسك فى العمل الأخطاء ويقلل من شأنك أمام زملائك، كما أن حل هذه الأزمة سيكون فى أقرب وقت، ولكن يجب أن تتحلى بالصبر والحكمة فى الوقت الحالى.>يتوقع فرعون أن كلمة منك قد تجرح مشاعر شريك حياتك وتكون السبب فى تخليه عنك، لذا دقق فى اختيار كلماتك جيدًا، وإذا كنت تواجه مشكلات مع أصدقائك فإن الوقت لم يحن بعد لحل هذه الخلافات، لأن لديك كثير من المشكلات الأخرى فى حياتك.

يتميز برج الدلو بأنه شخصية تقدم نفسها بطريقتين مختلفتين، فمن الممكن أن تراه خجولاً وهادئًا، وفى نفس الوقت عاصفًا وغريب الأطوار وحيويًا، وهو عقلانى ويحب مساعدة الآخرين.. أما عن حظ برج الدلو اليوم، فيرى محمد فرعون، خبير الفلك، أنك اليوم تتفاهم مع جميع من حولك بأسلوب جيد، وتمتلك طاقة إيجابية كبيرة تساعدك على استرجاع هدوئك الداخلى الذى افتقدته منذ فترة طويلة، لذا استمتع بهذه الفترة التى يعكس لك الجميع تعاطفهم معك فيها.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الحوت يوم الأربعاء 2015/4/8

>يحقق لك العمل الجماعى مع زملائك نجاحًا كبيرًا وإنتاجية أغلى، كما تقوم بتقوية علاقاتك بزملائك وتقديم المساعدة لهم كلما أمكن، كما أنهم سيتعاطفون معك إذا واجهت أى مشاكل فى الأيام المقبلة.>ينصحك فرعون بأن تكون أكثر ودًا وتفاهمًا مع الحبيب، حتى لا تقع فى مشاكل معه، وتصبح حياتك غير سعيدة على الإطلاق، أما بخصوص علاقاتك الاجتماعية، فأنت تمر بفترة ركود وجمود فى التفكير وتراودك أفكار سوداء فى علاقتك بأصدقائك.

برج الحوت يتميز بشخصية متفهمة وراقية وحنونة، مع تقبل الآخرين بسهولة والتعاطف معهم علاوة على حسه وذوقه العالى، وهو يحب الحياة والرقص والغناء والموسيقى.. وعن حظ برج الحوت اليوم الأربعاء، يرى محمد فرعون، خبير الفلك، أنك يجب أن تنغمس مع عائلتك وتشارك فى الحوارات معهم، وهو ما يلقى استحسانًا وترحابًا حارًا من جميع أفراد أسرتك، خاصة إذا كان هناك أى خلافات عائلية فى الفترة الماضية، مضيفًا أن العمل لفترات طويلة ليس مهمًا بقدر أهمية التركيز على التفاصيل الصغيرة.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية

>يلتمس زملاء العمل دعمك ونصيحتك فيما يخص المشروعات الجماعية، والتى تمتلك مهارات خاصة لها، لذا يجب أن تظل متواضعًا معهم، حتى تحصل على تقديرهم واحترامهم وحبهم، واعلم أن التركيز فى عملك يساعدك على إنجاز المهام بسرعة.>كن متفهمًا للظروف التى يمر بها شريك حياتك فى الفترة الحالية، وقف بجانبه، حتى يقدر لك هذا الأمر فيما بعد، كما يوجد تناغم بينك وبين البيئة المحيطة بك، ويبدو أن الأضواء تحيط بك أكثر من المعتاد.