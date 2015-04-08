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بريانكا شوبرا تنفصل عن عائلتها

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الثلاثاء 07-04-2015 20:12

أفادت مصادر صحفية أن قطة بوليوود Piryanka Chopra قررت الانفصال عن عائلتها لتعيش مستقلة بعد أن عاشت مع أسرتها لحين وصولها إلى الشهرة.

Piryanka البالغة من العمر 32 عاماً ليست الوحيدة التي اتخذت مثل هذا القرار، فقد سبقتها النجمة Alia Bhatt، وقبلها النجم Hirthik Roshan الذي بقى مع والديه لحين انفصاله، إذ قرّر العيش بمفرده، كذلك النجمة Kangana Ranaut التي تعيش في باندرا بعيداً من أهلها.

الجدير ذكره أنّ أفراد عائلة Chopra المكوّنة من والدتها وشقيقها لن يرافقاها إلى منزلها الجديد.

 

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