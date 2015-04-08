بعد نشر صورتها بطريقة خاطئة "سيدتي نت" يعتذر من الفنانة بدرية أحمد

ورد خطأ غير مقصود في الخبر الذي نشره "سيدتي نت" عن قيام محكمة "جنايات مدينة العين " في أبو ظبي بإصدار حكم يقضي بإعدام الممثلة العمّانية بدرية محمد البلوشي، المعروفة باسم "بدور العين"، وزوجها الحالي حمد عبيد رشاش، لاشتراكهما في جريمة قتل طليق الممثلة الفنان والشاعر الإماراتي أحمد حسين سالاري العام الماضي.

وقد نشرت صورة الفنانة القديرة بدرية أحمد في الخبر، بسبب تشابه بالأسماء الأولى، وهو بطبيعة الحال خطأ لم يكن مقصوداً، ونحن إذ نعتذر عن هذا الخطأ، نؤكد أن السرعة في النشر أحياناً توقعنا في أخطاء نستدركها لاحقاً.

وبالطبع لم يكن القصد المسّ بالفنانة القديرة بدرية أحمد التي نكنّ لها كل الحب والاحترام، وهي تبقى بنظر جمهورها وبنظرنا فنانة كبيرة لا يهز سمعتها نشر صورة في خبر خاطىء.

لذا نكرر اعتذارنا وللفنانة الكبيرة منا كل الحب والتقدير.