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"السيالة" بدمياط تنفذ "حد الحرابة" بحق سائق قتل أحد أهالي القرية

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"السيالة" بدمياط تنفذ "حد الحرابة" بحق سائق قتل أحد أهالي القرية "السيالة" بدمياط تنفذ "حد الحرابة" بحق سائق قتل أحد أهالي القرية

كتب : سهاد الخضري منذ 13 دقيقة

نفذ أهالي قرية السيالة مساء اليوم، حد الحرابة بحق "سائق" من قرية "البستان" المجاورة، قتل أحد أهالي القرية إثر مشادة بينهما بسبب خلافات مالية.

تعود أحداث الواقعة إلى وقوع مشاجرة بين أحمد جمعة أحمد البربير "37 عامًا ـ سائق ربع نقل" من قرية السيالة، وبين آخر من قرية البستان يُدعى إبراهيم محمد إبراهيم البستاني "27 عامًا ـ نجار" بسبب أزمة مالية، قام على إثرها الثاني بذبح الأول، ما دفع أهالي قرية "السيالة" لتنفيذ حد الحرابة على القاتل.

يقول شقيق القتيل "هاني جمعة أحمد البربير 43 عامًا": "إنه أثناء وقوف شقيقه المتوفى على طريق السيالة حدثت مشادة بينه وبين إبراهيم محمد البستاني، الذي أغلق زجاج سيارة شقيقي على رأسه، وجره بالطريق فاصطدم بعمود إنارة أسفر عن وفاته علاوة على قطع ذراعه".

يضيف: "تجمع أهالي المنطقة، وأمسكوا بالقاتل ونفذوا عليه حد الحرابة، حيث قاموا بسحله وسحبه لمسافة كيلو متر، وأوسعوه ضربًا ما أسفر عن وفاته وتمزيق جسده".

تم نقل جثة الأول لمشرحة مستشفى الحميات، والثاني لمستشفى كفر سعد دائراة المركز. وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابسها وضبط مرتكبيها.

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DMC

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