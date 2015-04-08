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يحيى الفخراني يعود إلى خشبة المسرح برفقة كارمن سليمان

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يحيى الفخراني يعود إلى خشبة المسرح برفقة كارمن سليمان يحيى الفخراني يعود إلى خشبة المسرح برفقة كارمن سليمان

الثلاثاء 07-04-2015 21:18

بعد غياب طويل عن خشبة المسرح القومي، منذ أن قدّم رائعة "الملك لير"، قرّر النجم المصري يحيى الفخراني أخيراً العودة إلى المسرح من خلال العرض المسرحي الجديد "ليلة من ألف ليلة"، الذي كتب نصّه الراحل بيرم التونسي، ويقوم بإخراجه محسن حلمي.

ويشارك الفخراني في بطولة العرض مشتركة برنامج "أراب أيدول" الفنانة المصرية كارمن سليمان.

وقرّر الفخراني التفرّغ للعرض في الفترة الحالية، حيث سيعقد جلسات عمل قريباً، خصوصاً وأنه غير منشغل بعمل درامي لرمضان المقبل، حيث يعرض له فقط مسلسله الكارتوني "قصص القرآن".

وكانت آخر أعمال يحيى الفخراني مسلسل "دهشة" الذي قدمه العام الماضي.

 

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