عطر الشام" قريباً في نيسان

يستعد المخرج السوري محمد زهير رجب لتصوير مسلسل البيئة الشامية الجديد "عطر الشام" عن نص الكاتب السوري مروان قاووق، ومن المفترض أن يبدأ التصوير خلال شهر نيسان/أبريل الحالي.

مسلسل "عطر الشام" من إنتاج شركة "قبنض"، التي تنتج هذا العام أيضاً مسلسل "طوق البنات" بجزئه الثاني تأليف أحمد حامد وإخراج إياد نحاس.

ويشارك في بطولة "طوق البنات" الذي انتهت عمليات تصويره مؤخّراً في دمشق كل من رشيد عساف، وليلى جبر، وتاج حيدر، وروعة السعدي، وفادية خطاب.

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