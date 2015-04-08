سيدتي: هذه هي حقيقة ما حدث بين أحلام وبيننا

فوجئ الوسط الإعلامي وقراء "سيدتي" وجمهور الفنانة أحلام بأسبوع صاخب من الاتهامات والردود بسبب موضوع صحفي كان يمكن أن يكون مقدمة جيدة لإطلاق أحلام ألبومها الجديد، كما كان يمكن أن يرضي قراء "سيدتي" وجمهور أحلام على السواء فالحوار استوعب صفحات عديدة من مجلة "سيدتي" تتقدمه صورة غلاف جميلة وفد تلقينا العديد من الثناء عليه، وكان في مقدمتها الثناء الذي أعلنته أحلام بنفسها في تغريدة على تويتر ،شاكرة فيه الصحفي الزميل الذي أجرى الحوار، والإعلامي المعروف عبد الرحمن الناصر الذي كان منسقا للحوار ورسولا بين الطرفين، أي الفنانة والصحفي المتعاون في "سيدتي" وليد عنتر.مؤكدة تحيتها لمجلة سيدتي " الراقية " كما وصفتها. لكن ما حدث بعد ذلك هو الذي أطلق المفاجأة التي أصابت الكثيرين بالدهشة وفي مقدمتهم أسرة "سيدتي" والزملاء الذين حققوا الحوار، فماذا حدث حقا وما الذي جعل أحلام تتراجع ليس عن ثنائها فحسب، بل عن الحقيقة لتنكر جملة وتفصيلا علاقتها بالحوار المنشور. فهل حقا نشرت "سيدتي" حوارا ملفقا عن أحلام وهل تنتمي "سيدتي" إلى صحافة الإثارة والفبركة لتقدم لقرائها الذين يثبتون ولاءهم لأكثر من خمسة وثلاثين عاما موضوعا مزيفا عن نجمة تعتبرها "سيدتي" من أبرز النجمات العربيات وفي طليعة المطربات الخليجيات. ما الذي يجعل " سيدتي" تتصرف على هذا النحو؟ هل للحقيقة وجهان؟ الوجه الأول للحقيقة هو ما قدمته "سيدتي" ، وهو يتلخص بالتالي: كيف تم الحوار ومتى ومع من؟ الحوار تم من خلال زميل إعلامي مرموق هو عبد الرحمن الناصر وهو خارج أي دائرة من دوائر الشك، وهو الذي تبنى استكمال الحوار مع الصحفي وليد عنتر وكان المنسق الذي يوصل الأسئلة ويعتمد الإجابات. وليس هذا بغريب عن بعض المقابلات التي تتم بالوساطة ومتابعة من فريق عمل الفنان او الفنانة وهذا يعتبر عرفا سائدا يعتمد احيانا عندما لا يتمكن الفنان من مقابلة الصحفي او الرد بشكل مباشر والأمثلة قد تكون كثيرة في الصحافة العالمية والعربية . ارسل الزميل وليد عنتر الاسئلة الى الناصر الذي وعده بالمتابعة وإحضار الردود من الفنانة احلام واتصل وليد عنتر بالناصر الذي اعطاه كل الاجوبة على الاسئلة المطروحة، ثم اعاد عنتر ارسال المقابلة كاملة بعد كتابتها الى الزميل الناصر ليبلغه الناصر لاحقا بان المقابلة مجازة للنشر من قبل احلام. وتم ارسال الصور الخاصة بالغلاف من نايف اليوسف الذي يلازم احلام ويعتبر من الأشخاص المقربين جدا منها. والآن ربما يؤسف " سيدتي" أن تجر إلى أسبوع صاخب من الاتهامات والردود ، والتي ليست بالتالي أكثر من زوبعة وفقاعات تسلية لمن يحبون النميمة والثرثرة في الوسط الفني والإعلامي، وإذ نترفع عن الخوض في ردود مفصلة تكاد تكون مضحكة لنقول أنه في الساعة الفلانية تمت مكالمة وفي اليوم الفلاني وصلت للزميل المحرر رسالة نصية الخ، (وكلها موجودة لدينا وكذلك بعض الاحاديث المسجلة) لكننا بصراحة نترفع عن الاستمرار في هذه اللعبة، ويبقى أن الفنانة أحلام نفسها قد أجابت على نصف السؤال، حين أعلنت الشكر ثم أنكرت الحوار، ويبقى جمهورها وقراء "سيدتي" ينتظرون ربما ردها على النصف الثاني من السؤال وهو : ما الذي أزعج أحلام في حوارها مع "سيدتي"؟ فريق القسم الفني اجتهد ليقدم مادة دسمة، وقديما يقال من اجتهد فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، فهل أخطا الفريق او المحرر في تفصيلة أزعجت فنانة مرهفة؟ ولأنها فنانة ومرهفة ربما نستطيع أن نستوعب غضبها لكن الأسلوب الذي اعتمدته هو ما يجعل "سيدتي" تقول لها" تدري ليش اعتب عليك"؟! مرفق مع الخبر: تغريدة احلام التي شكرت فيها الناصر وعنتر تغريدة احلام التي نكرت فيها الحوار تغريدة احلام التي اقلت هذا جزء من الحوار صورة عن الايميل الذي يتضمن كامل الاسئلة والأجوبة التي ارسلها عنتر للناصر للإجازة من قبل احلام صورة عن الايميل الذي يتضمن صور الغلاف المرسلة من مكتبها.