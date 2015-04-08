أخبار عاجلة

الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

"عصر الحريم" يضع إيناس الدغيدي في أزمة

Google+ Print
"عصر الحريم" يضع إيناس الدغيدي في أزمة "عصر الحريم" يضع إيناس الدغيدي في أزمة

الثلاثاء 07-04-2015 23:04

وجدت المخرجة المثيرة للجدل إيناس الدغيدي نفسها في أزمة، إذ لم تعثر حتى الأن على جهة منتجة لمسلسلها "عصر الحريم"، بسبب عدم بث الحكم في الشكوى التي تقدمت بها إيناس ضد الشركة التي كان من المفترض أن تقوم بإنتاج العمل وهي "كينج توت"، التي تماطل منذ ثلاثة أعوام في البدء بإنتاج العمل، في وقت ابتعدت إيناس عن السينما طيلة هذه الفترة بانتظار البدء في إخراج المسلسل، لكن دون جدوى.

المسلسل عن قصة للمؤلف مصطفى محرم، ولم يتم الاستقرار حتى الآن على أسماء العناصر الذين سيشاركون فيه.

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي