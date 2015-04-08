"عصر الحريم" يضع إيناس الدغيدي في أزمة

وجدت المخرجة المثيرة للجدل إيناس الدغيدي نفسها في أزمة، إذ لم تعثر حتى الأن على جهة منتجة لمسلسلها "عصر الحريم"، بسبب عدم بث الحكم في الشكوى التي تقدمت بها إيناس ضد الشركة التي كان من المفترض أن تقوم بإنتاج العمل وهي "كينج توت"، التي تماطل منذ ثلاثة أعوام في البدء بإنتاج العمل، في وقت ابتعدت إيناس عن السينما طيلة هذه الفترة بانتظار البدء في إخراج المسلسل، لكن دون جدوى.

المسلسل عن قصة للمؤلف مصطفى محرم، ولم يتم الاستقرار حتى الآن على أسماء العناصر الذين سيشاركون فيه.

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